IIS San Benedetto inaugura il nuovo laboratorio di cucina eco-sostenibile. Gianluca Quadrini: “Un’opportunità per il futuro dei studenti.”

Si è svolta ieri, presso l’Istituto Alberghiero San Benedetto l’inaugurazione del laboratorio di cucina eco-sostenibile. Alla presenza del Sindaco di Cassino, Enzo Salera, dell’amministrazione comunale di Cassino, del consigliere Provinciale, Luigi Vacana e del Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, che in una nota dichiara l’importanza di una realtà simile per il territorio. “Oggi ho avuto l’opportunità di visitare una realtà importante per il territorio e per i nostri giovani. Un laboratorio all’avanguardia completo di attrezzature e di strumenti che consentono di monitorare la qualità del cibo e la sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti per un’alimentazione sana e sostenibile. Oggi più che mai abbiamo la necessità di una cucina pulita, considerata un sistema per la salvaguardia dell’ambiente e del benessere. Un ringraziamento alla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Anna Maria Venuti e a tutto il corpo docenti. Complimenti anche ai ragazzi, alla loro costanza, al loro impegno e all’energia che quotidianamente spendono per la costruzione del loro futuro.” Così in una nota il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone.

COMUNICATO STAMPA