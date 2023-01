IIS Ceccano = Impariamo insieme la solidarietà

Si è conclusa con la consegna dei beni da parte dei ragazzi dell’IIS CECCANO alla Comunità di Sant’Egidio di Frosinone , la BOXING WEEK dell’IIS CECCANO, iniziativa promossa dai Rappresentati degli studenti delle tre sedi della scuola ( Ipsseoa, Tecnico Economico Ceccano , Tecnico Economico Ceprano), coordinati dalla Prof.ssa Loredana Alviti,nella settimana successiva al rientro dalle vacanze di Natale.

I prodotti raccolti(generi alimentari non deperibili e prodotti per l’infanzia), sono stati destinati ai pacchi spesa e alle dispense della mensa solidale della Comunità di Sant’Egidio che, in provincia di Frosinone, supporta un numero sempre più grande, purtroppo, di famiglie in difficoltà, poveri e senza tetto.

Gli studenti , insieme alla Prof.ssa Alviti , sono stati accolti presso i locali della mensa della Comunità dalla Dott.ssa Piazzai, responsabile della struttura e dal responsabile del dormitorio della Comunità

I ragazzi hanno avuto modo di ascoltare direttamente loro (operatori volontari della struttura) la storia della Comunità, le modalità di gestione del servizio e delle donazioni, a quali persone si rivolge.

L’evento, dunque è stato occasione per una importante lezione sul valore sociale del volontariato, massima espressione di partecipazione , solidarietà ed altruismo.

Imparare a donare, questo il messaggio che l’IIS CECCANO ha voluto dare ai suoi ragazzi. Perché il dono , inteso come l’atto di dare qualcosa a qualcuno in forma del tutto gratuita e incondizionata ha , nella sua semplicità, un enorme valore civile ed educativo. In una società dove molti hanno anche il superfluo e dove spesso si assiste alla superficialità dei comportamenti e all’indifferenza verso l’altro abbiamo tutti bisogno di educarci alla gratuità e alla dimensione del dono, e riscoprire che è nella natura profonda dell’uomo interessarsi al prossimo.

Citando le parole di Papa Francesco “La solidarietà è l’atteggiamento che rende le persone capaci di andare incontro all’altro e di fondare i propri rapporti reciproci su quel sentimento di fratellanza che va al di là delle differenze e dei limiti, e spinge a cercare insieme il bene comune…Solidarietà è farsi carico del problema dell’altro… Non si amano concetti o idee, ma si amano persone in carne ed ossa: uomini e donne, bambini e anziani; volti e nomi che riempiono il cuore e ci commuovono fino alle viscere.

