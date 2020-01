IIS Bragaglia Liceo Artistico, Liceo Musicale ed Istituto Professionale IPSIA nuove date OPEN DAY “NO STOP” 16 e 24 gennaio dalle 9:00 alle 21:00

L’Istituto di Istruzione Superiore “A.G. Bragaglia”, con indirizzi Liceo Artistico, Liceo Musicale ed Istituto Professionale IPSIA, al fine di permettere all’utenza formata dagli studenti delle classi terze medie della provincia e dai loro genitori, di poter prendere visione della offerta formativa, delle attività e delle aule didattiche e laboratoriali del nostro Istituto e per favorire i genitori lavoratori, hanno attivato due giornate di OPEN DAY “NO STOP”. Le date fissate per i prossimi OPEN DAY sono per giovedì 16/1 e venerdì 24/1 in orario no-stop, dalle ore 9:00 alle ore 21:00.

L’offerta formativa dell’IIS Bragaglia prevede una ampia offerta formativa, che va incontro a quelle che sono le esigenze formative degli studenti e le richieste del tessuto economico-professionale del territorio. In questa ottica, nell’A.S. 2020-’21, entrerà a regime la Riforma dei professionali che vede il piano formativo dell’IIS Bragaglia – sezione IPSIA Galilei profondamente rinnovato. L’istituto professionale prevede quattro indirizzi di studio: MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA (Meccanici autoriparatori; Impiantisti civili ed industriali); INDUSTRIA ED ARTIGIANATO per il MADE IN ITALY; SERV. CULTURALI e dello SPETTACOLO; ODONTOTECNICO. La recente riforma ha permesso al nostro Istituto di ampliare ancora di più le attività laboratoriali ed una ancora maggiore coerenza del proprio piano formativo con le esigenze del territorio. La propensione al mondo del lavoro ed alle esigenze del tessuto economico territoriale dell’Istituto Bragaglia-IPSIA Galilei, sono testimoniate dall’alto livello raggiunto dai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro e dalle ultime indagini EDUSCOPIO della Fondazione Agnelli, che vedono L’IPSIA GALILEI al primo posto, per percentuale di diplomati occupati e coerenza tra studi fatti e lavoro trovato, tra le scuole professionali del territorio nel settore industria ed artigianato.

Il Dirigente Scolastico Prof. Fabio Giona