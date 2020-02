III Edizione Carnevale a Pedimonte San Germano

Ci sono ovviamente Pulcinella, Arlecchino e Balanzone, invitati speciali. Ma ci sono anche, protagonisti indiscussi, gli spettacoli teatrali, i giochi, lo zucchero filato, le castagnole. Torna in scena in piazza Municipio il carnevale pedemontano, la ormai consolidata festa che il Comune e la Proloco hanno deciso di far rivivere attraverso una serie di spettacoli e manifestazioni per i più piccini. Ad aprire i festeggiamenti del carnevale di Piedimonte, una bellissima sfilata dei bambini delle scuole materne ed elementari, sulle orme delle maschere di ieri e di oggi. Ricco, ancor più dell’edizione dello scorso anno, il cartellone degli eventi organizzati dalla Proloco. «Nella nostra città si stava perdendo la tradizione del carnevale – ha commentato il sindaco Ferdinandi – e noi stiamo lavorando per recuperarla affinché diventi uno dei capisaldi della cultura della nostra città». “Grazie al lavoro sinergico con la Pro Loco della nostra città riusciamo sempre ad organizzare eventi di indiscusso valore socio-culturale ma soprattutto riusciamo a dare dinamicità al territorio, con la partecipazione di molti bambini e quindi di molte famiglie…momenti di sana socializzazione e puro divertimento. Stiamo, con non pochi sforzi, riportando a Piedimonte quelle manifestazioni che sono parte delle nostre tradizioni, delle nostre radici…della nostra storia!” Afferma Capuano Leonardo, assessore alla cultura e spettacolo.

