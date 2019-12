III Ecoforum di Legambiente Lazio, successo per l’Unione Cinquecittà

“Aquino, Colle San Magno, Piedimonte e Villa Santa Lucia. Tutti e quattro i comuni che svolgono il servizio di raccolta rifiuti attraverso l’Unione Cinquecittà sono stati premiati nel corso del III Ecoforum di Legambiente Lazio per le percentuali di differenziata raggiunte. E’ quanto è un motivo di grande soddisfazione: un quarto dei comuni della provincia di Frosinone che hanno ottenuto riconoscimenti sono dell’Unione. Mai come in questo caso si può dire che l’Unione fa la forza”.

E’ quanto dichiara il vicepresidente dell’Unione Cinquecittà e assessore al comune di Colle San Magno Antonio Di Nota, che aggiunge: “Un risultato di grandissimo prestigio nel solco di un’azione virtuosa avviata da anni e che fa del nostro ente un modello grazie alla lungimiranza della governance, in questo caso del presidente Libero Mazzaroppi, ma anche della struttura a partire dal direttore Sergio Staci, dal responsabile Giuseppe Fordellone e da tutti gli operatori impegnati, ai quali va il mio plauso”.

“Soddisfazione particolare per il mio comune, Colle San Magno, che svetta come al solito nelle classifiche e nelle percentuali. Dietro questi successi c’è un grande lavoro anche di coinvolgimento delle popolazione, perché la raccolta differenziata funziona quando i cittadini sono protagonisti come in questo caso”.

“Il successo delle Cinquecittà – conclude Di Nota – rilancia un messaggio che va rivolto agli enti sovraordinati, a partire dalla Regione Lazio: quello di incentivare le aggregazioni di enti locali, anche e soprattutto a livello finanziario, perché possiamo favorire la migliore gestione dei servizi e razionalizzare la spesa. Sulla differenziata abbiamo dimostrato di saper fare la differenza. Non finanziamenti a pioggia ma in base alla qualità delle prestazioni che eroghiamo: questa è la mia proposta”.

COMUNICATO STAMPA