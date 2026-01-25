“Idee in Movimento”, Ciacciarelli: la Lega forte sui territori

Con grande entusiasmo anche la seconda giornata della kermesse “Idee in movimento” ha registrato la partecipazione di moltissimi amministratori provenienti da tutte le realtà del nostro paese.

Grazie alla lungimiranza del Sottosegretario Durigon, il partito ha inteso radunare la propria classe dirigente con l’obiettivo di avviare un confronto strutturato su tematiche concrete, che giornalmente ci troviamo ad affrontare nella nostra attività di amministratori.

La riforma del caregiver, la ZES e lo sviluppo infrastrutturale, il referendum sulla separazione delle carriere nella magistratura sono solo alcuni degli argomenti affrontati nella giornata odierna, con l’obiettivo di far maturare riflessioni costruttive, rafforzando il dialogo e la condivisione con la base.

Il rafforzamento della base di partito costituisce, a mio parere, la conditio sine qua per dare una prospettiva positiva e concreta alla nostra visione di paese.

Ringrazio il Sottosegretario Durigon e tutti i dirigenti di partito che stanno consentendo lo svolgimento di queste importanti giornate di formazione politica.

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.