ICity Rank 2025: Frosinone cresce di 29 punti e supera la media nazionale

Si è svolto ieri, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Frosinone, l’incontro dedicato al Percorso di analisi e sviluppo della trasformazione digitale dei Capoluoghi del Lazio, promosso da FPA – Forum PA in collaborazione con Regione Lazio e inserito nelle attività dell’ICity Club 2024–2026.

Nel corso dell’evento sono stati presentati i principali risultati dell’edizione 2025 di ICity Rank, con un focus sul posizionamento dei capoluoghi laziali – Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo – nei tre ambiti che misurano la maturità digitale delle amministrazioni locali: Amministrazioni digitali, Comuni aperti e Città connesse.

Ad aprire i lavori sono stati il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, l’Assessore alla Digitalizzazione, Innovazione Tecnologica, Smart City e Legalità Maria Teresa Spaziani Testa e Massimiliano Pacifico, Dirigente dell’Area “Programmazione e attuazione del Programma operativo FESR Lazio, assistenza all’Autorità di Gestione del POR FESR” della Regione Lazio. Presente anche l’ex assessore Laura Vicano.

La presentazione tecnica del report è stata curata da Daniele Fichera, Urban Innovation Consultant, e Andrea Baldassarre, Senior Analyst di FPA.

Dai dati illustrati è emerso che Frosinone, nel biennio considerato, ha registrato una crescita di 29 punti nell’indice “Amministrazioni Digitali”, quasi il doppio rispetto alla media nazionale.

L’indice valuta, tra gli altri aspetti, la possibilità di gestire online certificati, tributi e pratiche, l’integrazione con piattaforme nazionali come SPID, Carta di Identità Elettronica, PagoPA e App IO, nonché l’accessibilità e la chiarezza del sito istituzionale.

Tra gli interventi che hanno contribuito al risultato: l’adeguamento del sito comunale al modello nazionale “Designers Italia”, l’attivazione completa dei servizi su App IO e il rafforzamento dell’integrazione con le piattaforme nazionali per garantire interoperabilità e sicurezza nello scambio dei dati.

Il Sindaco Riccardo Mastrangeli ha sottolineato come “la crescita registrata rappresenti un cambiamento reale, che si traduce in servizi più accessibili, procedure più rapide e maggiore trasparenza”. Ha evidenziato che la digitalizzazione “non è soltanto tecnologia, ma una scelta amministrativa con effetti concreti sulla vita delle persone” e ha ringraziato il Segretario Generale Mauro Andreone, l’ex assessore Laura Vicano, l’Assessore Spaziani Testa, la dott.ssa Valentina Tagliaferri del Centro Elaborazione Dati e tutti gli uffici comunali coinvolti nel percorso.

L’Assessore Maria Teresa Spaziani Testa ha evidenziato come l’istituzione di un assessorato dedicato alla Digitalizzazione, Innovazione Tecnologica e Smart City, voluta dal Sindaco Mastrangeli, abbia rappresentato “una scelta strategica che ha dato una direzione politica chiara al percorso di modernizzazione”.

L’obiettivo, è stato ribadito nel corso dell’incontro, è ora quello di consolidare i risultati raggiunti, aumentare l’utilizzo dei servizi digitali, rafforzare l’interoperabilità tra sistemi e valorizzare ulteriormente i dati pubblici, proseguendo con continuità nel percorso di innovazione amministrativa.