IC Plinio: inaugurazione anno scolastico con incontro su “L’empatia come antidoto al disagio emotivo e sociale delle nuove generazioni”

Mercoledì 13 novembre alle ore 16.30 presso l’Aula consiliare del Comune di Cisterna di Latina si svolgerà il Convegno di inaugurazione dell’anno culturale dell’Istituto Comprensivo “Plinio il Vecchio” dal titolo “Costruire empatia per un nuovo umanesimo. L’empatia come antidoto al disagio emotivo e sociale delle nuove generazioni”.

L’istituto di Cisterna, infatti, ha ottenuto la certificazione ed è entrata a far parte della Rete Nazionale Scuole dell’Empatia.

L’evento, organizzato dalla docente Sabrina Domini, autrice e referente d’istituto della rete nazionale “Scuole dell’Empatia”, vuole condividere e approfondire riflessioni, considerazioni e dati relativi al preoccupante scenario giovanile del postmoderno.

«“Le Scuole dell’Empatia” – spiega la Dirigente Scolastica prof.ssa Fabiola Pagnanelli – è un progetto che nasce a marzo del 2023 a cura dell’associazione “Emotional Training Center” di Viterbo che, in collaborazione con alcune Università italiane, si è fatta promotrice di una ricerca scientifica che ha convalidato, per la prima volta in assoluto, un format di intervento educativo, dimostrandone l’efficacia. Si è registrato, infatti, un decremento considerevole dei livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, negli alunni dei gruppi sperimentali, apportando un incremento di benessere diffuso in classe, condotte cooperative ed empatiche, un maggior profitto e l’abbattimento pressoché totale di ogni forma di bullismo.

Data l’importanza dell’esito della ricerca scientifica effettuata, l’associazione “Emotional Training Center”, formata da psicologi tra i quali si distinguono Rosanna Schiralli e Ulisse Mariani, autori, formatori di fama internazionale, che da più di 20 anni sono attivi in questo progetto, ha proposto la creazione di una Rete nazionale de “Le Scuole dell’Empatia”, con l’obiettivo che possa diventare ben presto anche un progetto europeo.

I docenti dell’Istituto Plinio il Vecchio – continua la Dirigente – hanno seguito un percorso di formazione con il metodo della Didattica delle Emozioni®, per ottenere la certificazione per il nostro Istituto, che è entrato quindi a far parte della Rete. La Didattica delle Emozioni® è un nuovo format di intervento educativo trasversale da utilizzare nelle classi di tutte le scuole, dall’infanzia al ciclo secondario. È un metodo con valide evidenze scientifiche: aumenta le competenze emotive ed empatiche negli alunni, promuovendo benessere e prevenendo forme di disagio come le dipendenze patologiche e altre condotte disadattate. Contrasta inoltre il bullismo, l’aggressività e la dispersione scolastica. L’istituto Plinio, in realtà, andrebbe solo a formalizzare quello che già da anni rappresenta la vision e la mission dell’istituto: l’Orientamento Formativo, attraverso forme di alfabetizzazione emotiva in continuità verticale. Le neuroscienze, infatti, hanno ormai dimostrato come non solo la conoscenza passi attraverso la relazione, ma anche come l’empatia restituisca ai ragazzi motivazione, oltre che regolazione emozionale».

All’incontro, patrocinato dal Comune di Cisterna di Latina, saranno presenti i fondatori della Rete nazionale e del metodo scientifico Didattica delle emozioni, Dott. Ulisse Mariani e Dott.ssa Rosanna Schiralli, e il Dottor Stefano Callipo presidente dell’Osservatorio Nazionale Violenza e Suicidio.