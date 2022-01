Il Ceccano Calcio domenica incontra i pontini di Hermada. Le dichiarazioni di mister Carlini

Dopo la sosta temporanea imposta dalla crescita della curva dei contagi, il campionato di Promozione è pronto di nuovo a ripartire. Il Ceccano Calcio sarà impegnato domenica 30 gennaio, nel recupero della 14ª giornata, nell’incontro casalingo contro i pontini di Hermada.

Alla vigilia di questa tanto attesa ripresa, l’allenatore rossoblù Mirco Carlini ha rilasciato alcune dichiarazioni.

“Sono contento per la ripartenza del campionato dopo ben 37 giorni di stop. Una sosta invernale che non ho mai vissuto nella mia carriera, da calciatore prima e tecnico poi. Una ripresa che impegnerà tutte le squadre, perché dopo uno stop così lungo anche i valori che sembravano consolidati possono essere rivisti. Sarà un torneo ristretto, con una lotta serrata al vertice, fino alla fine.”

Mister Carlini si è detto anche molto soddisfatto del suo gruppo. “Devo fare i complimenti ai miei ragazzi, che non hanno mollato nemmeno per un istante, allenandosi sempre al massimo, nonostante non ci fosse certezza della data di ripresa del campionato e della Coppa Italia, altra competizione in cui crediamo e dove vogliamo certamente dire la nostra”.

In questo periodo la società rossoblù non è stata in attesa e ha lavorato anche sul mercato. “Abbiamo rinforzato la rosa con i preziosi innesti di Savo e Previtera, che mi permetteranno di avere maggiori rotazioni, in vista anche di un mese di marzo denso di impegni, tra campionato e coppa. Speriamo, inoltre, di riavere in gruppo Paolo Seppani, che con la sua grande esperienza e professionalità può darci una grande mano nello sprint finale del torneo”.

Mirco Carlini attendeva con molta voglia questo nuovo avvio dell’attività agonistica. “Tornare in campo – sostiene Carlini – è anche un segno positivo nella lotta a questo virus che sta, purtroppo sferzando il mondo. Sarà un piacere tornare in campo e ritrovare il calore dei nostri tifosi, che saranno, come sempre, fondamentali nel nostro percorso”.

Per concludere in sicurezza il campionato, la Federazione ha emesso un protocollo rinnovato. “Mi auguro che non ci siano ulteriori sconvolgimenti ai campionati – afferma Carlini – perché lo sforzo fatto dalla Federazione e dal Comitato Regionale è da apprezzare. Sono stati giustamente evitati i recuperi in turni infrasettimanali e auspico che non vengano rinviate gare a causa di poche positività all’interno dei gruppi squadra, perché si andrebbe a pregiudicare il regolare svolgimento del campionato”.

