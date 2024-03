I Vigili del Fuoco salvano un cane rimasto intrappolato in un’auto

Alle ore 16:45 di ieri, i vigili del fuoco del distaccamento di Cassino sono intervenuti in via Montecassino, in prossimità dell’Abbazia, per soccorrere un cane rimasto chiuso in macchina per disattenzione del proprietario, un carabiniere pugliese in pensione da 2 anni che si trovava a Cassino in vacanza con alcuni amici. A seguito di chiamata al NUE 112, i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con 5 unità e 2 mezzi, un APS (Autopompa Serbatoio) e una campagnola. Dopo aver accertato l’incolumità delle persone e dell’animale, i vigili del fuoco hanno provveduto ad aprire la portiera dell’autovettura senza arrecare danno, restituendo così il cane al proprietario che ha tenuto a ringraziare i vigili del fuoco anche via social lasciando una sentita recensione su Google

L’intervento è terminato alle ore 18.