I Vigili del Fuoco ritrovano il corpo senza vita del 70enne scomparso ad Esperia (FOTO)

A partire dalle 21 del 5 Settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Esperia per la ricerca di un uomo di 70 anni disperso.Sul posto si sono avvicendate in totale 22 unità VVF e 7 mezzi che hanno lavorato ininterrottamente sino alle 13 di oggi, orario in cui è stata rinvenuta la salma della persona dispersa all’interno di una cisterna in muratura adibita a raccolta acqua.

Il ritrovamento è stato effettuato dai vigili del fuoco in collaborazione con un carabiniere libero dal servizio e un civile.

Sul posto oltre alle squadre di terra, al nucleo T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso) e S.AF. (Speleo Alpino Fluviale) del Comando di Frosinone sono intervenuti assetti specialistici operativi quali nucleo cinofilo del Comando di Siena, nucleo S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili Pilotaggio Remoto) della Direzione Regionale Campania e elicottero VF Drago del nucleo elicotteri di Ciampino.

Sul posto presente anche l’U.C.L. (Unità Crisi Locale), ovvero un’autofurgone dotato di una sala operativa mobile per il coordinamento delle squadre presenti in un’emergenza locale.

Il recupero della salma è stato effettuato dal nucleo S.A.F. dei vigili del fuoco.

Sul posto presenti il medico legale per la constatazione del decesso e i carabinieri di Pontecorvo/Esperia.

L’intervento è terminato alle 17:30 di oggi.

