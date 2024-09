I Vigili del Fuoco recuperano due escursionisti in alta montagna (FOTO)

I vigili del fuoco del distaccamento territoriale di Fiuggi sono intervenuti alle 14:20 di oggi per il recupero di 2 escursionisti che stavano visitando le cascate di Trevi nel Lazio.

Dopo lo visita all’interno della grotta dietro la cascata in zona impervia, i 2 escursionisti (un uomo di 26 anni della provincia di Latina e una ragazza di 18 anni di origine straniera) hanno avuto difficoltà a recarsi in zona sicura e in evidente stato di panico hanno chiamato il NUE 112.



COMUNICATO STAMPA Sul posto la squadra VVF intervenuta composta da 5 uomini e 2 mezzi (un APS Auto Pompa Serbatoio e una campagnola pick-up) ha raggiunto e recuperato gli escursionisti con imbracatura e tecniche S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) portando in salvo i 2 ragazzi.L’intervento è terminato alle 16:50 di oggi.Sul posto presente anche il soccorso alpino.I due ragazzi sono stati affidati al 118 per i controlli del caso ma sono in buone condizioni di salute.COMUNICATO STAMPA