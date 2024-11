I vigili del fuoco partecipano all’evento di Vicalvi per la giornata nazionale degli alberi

In occasione della giornata nazionale degli alberi, si è svolta oggi nel Comune di Vicalvi (FR) l’iniziativa “Sussurri tra le ceneri” rivolta alla sensibilizzazione dei cittadini su tematiche di notevole importanza quali la lotta agli incendi boschivi e la tutela del patrimonio naturale. L’evento è stato promosso dai Comuni di Vicalvi, Alvito, Posta Fibreno, San Donato Val di Comino e patrocinato dal corpo nazionale dei vigili del fuoco. La manifestazione si è tenuta nelle aree colpite da violenti incendi avvenuti nel periodo estivo ed ha visto la partecipazione dei sindaci e rappresentanti dei Comuni organizzatori, dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri Forestali, della Protezione Civile e dei guardiaparco attinenti alle zone interessate (Posta Fibreno, Parco Naturale dei Monti Aurunci, Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise). La manifestazione è iniziata con la lettura, da parte degli alunni delle scuole del territorio, di poesie e brani inerenti il rapporto tra l’uomo e la natura, utili a stimolare riflessioni sulla difesa ambientale.L’evento è proseguito con gli interventi degli enti partecipanti ed i vigili del fuoco hanno sottolineato “il lavoro gravoso nella lotta antincendi e l’importanza della divulgazione della cultura della sicurezza, a partire dalla tenera età, grazie anche ad eventi come quello di oggi che, oltre ad essere un momento di riflessione condivisa, sono anche un utile strumento di prevenzione e formazione”.Un momento importante della giornata è stato la piantumazione di un albero, donato dal Parco dei Monti Aurunci, con l’apposizione di una targa ricordo.La manifestazione è terminata con una passeggiata guidata nelle zone più colpite dagli incendi, utile a comprendere l’impatto devastante degli stessi.A tal fine, i Vigili del fuoco hanno ricordato che , nei Comuni organizzatori dell’evento, per il 2024, gli incendi hanno provocato la distruzione di una superficie pari a 142 campi da calcio.

