I vigili del fuoco di Frosinone impegnati in incendio appartamento (FOTO)

Su richiesta intervento da parte del Nunero Unico di Emergenza ( 112)  alle 8.30  circa il personale VF  di Frosinone e’ intervenuto in via Mola Vecchia per un incendio appartamento sviluppatosi al sesto piano di un fabbricato   di otto piani. Le operazioni di spegnimento hanno richiesto il supporto della Sede Distaccata di Fiuggi oltre alla presenza di numerosi altri mezzi in dotazione al Comando di Frosinone con una forza in campo pari a 5 mezzi VF e  22 uomini.L’intervento dei  vigili del fuoco è valso a spegnere l’incendio ed a mettere in sicurezza i luoghi, considerata la necessità di verificare le condizioni di sicurezza elle unità immobiliari coinvolte nel  sinistro.Il personale soccorritore del 118 ha preso in carico gli inquilini bisognosi di cure mentre Polizia di Stato, Carabinieri e Vigili Urbani  sono presenti per gli adempimenti di propria competenza.

