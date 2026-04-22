I Vigili del Fuoco al Nido dei Sogni per la Giornata Mondiale della Terra

Una mattinata di emozioni, scoperta e cittadinanza attiva quella vissuta mercoledì 22 aprile al “Nido dei Sogni Alberto Santucci” di Sora, in occasione della Giornata Mondiale della Terra. Ospiti speciali i ” Vigili del Fuoco del distaccamento di Sora del Comando di Frosinone” arrivati per incontrare i bambini e raccontare come, ogni giorno, proteggono il pianeta.L’iniziativa voluta dall’ente gestore La Garderie da sempre attenta a proporre eventi educativi di grande valore, ha trasformato il nido in un piccolo spazio di educazione civica e ambientale dove i pompieri hanno mostrato divise, attrezzature e mezzi, spiegando ai piccoli come intervengono in caso di incendi e in tutte quelle situazioni in cui la loro opera è fondamentale per salvaguardare il territorio, la natura e la sicurezza delle persone.

Gli occhi dei bambini si sono illuminati davanti a elmi, manichette e dispositivi di protezione: un mondo nuovo da esplorare con curiosità. Ad accogliere la squadra, un piccolo “collega” d’eccezione: un bambino vestito da Vigile del Fuoco, che ha dato il benvenuto tra gli applausi. Durante la dimostrazione, i pompieri hanno raccontato con parole semplici il legame tra il loro lavoro e la cura del pianeta Terra il tutto rafforzato dalla visione di un cartone, sottolineando l’importanza della prevenzione e del rispetto dell’ambiente. I bambini hanno ricambiato l’entusiasmo consegnando ai Vigili del Fuoco alcuni ricordi realizzati con le loro mani: lavoretti a tema natura e pianeta Terra, pensati e creati nei giorni precedenti per ringraziare chi ogni giorno si mette al servizio della comunità mentre i Vigili del Fuoco hanno rilasciato ai bambini gli attestati di partecipazione.

“Vedere i bambini meravigliarsi davanti alle divise e alle attrezzature è stato bellissimo – spiegano dal Nido dei Sogni –. Esperienze così lasciano un segno profondo e aiutano a costruire, fin da piccoli, il senso di rispetto per l’ambiente e per chi lo protegge”.

Ancora una volta La Garderie conferma l’attenzione verso progetti che uniscono educazione, emozioni ed esperienze concrete, facendo del nido d’infanzia un luogo aperto al territorio e ai suoi protagonisti.