I vertici nazionali di “Evoluzione e Libertà” a confronto con “Rieti 2.0”: al centro del tavolo la valutazione delle proposte per il rilancio del territorio

​RIETI – Importante momento di confronto politico e programmatico nel capoluogo reatino. Il Vicesegretario Vicario Nazionale Gianluca Quadrini e il Coordinatore Nazionale Diego Sardellitti si sono recati personalmente a Rieti per incontrare il responsabile della lista civica “Rieti 2.0”, Emanuele Fagiani, avviando un tavolo di approfondimento e valutazione sulle proposte amministrative elaborate dalla realtà civica locale per il futuro del territorio.

​Mentre i vertici nazionali a Rieti analizzavano i dettagli della piattaforma programmatica locale, il Presidente Nazionale Mirko Greco era impegnato a Roma in una serie di riunioni istituzionali volte a pianificare l’apertura di nuovi coordinamenti del movimento su tutta la penisola.

​Il confronto odierno si inserisce in una cornice di consolidata fiducia e conoscenza reciproca. Emanuele Fagiani, già segretario provinciale di Forza Italia, è infatti legato da una storica e fraterna amicizia a Gianluca Quadrini, figura di assoluto primo piano della politica laziale e nazionale. Quadrini, dopo aver ricoperto con successo cariche di rilievo come Vice-Coordinatore Regionale del partito azzurro e influente Capogruppo consiliare alla Provincia di Frosinone, riveste oggi un ruolo chiave al vertice di “Evoluzione e Libertà”. È proprio lui infatti che, insieme al Segretario Nazionale Giuseppe Basile, detta la visione politica e strategica del partito proiettandola su una chiara dimensione nazionale delle scelte politiche per i prossimi e futuri appuntamenti elettorali. Questa leadership centralizzata garantisce che ogni dinamica locale, compresa quella di Rieti, si inserisca armonicamente in un grande disegno di crescita e posizionamento geopolitico che il movimento sta strutturando sull’intero territorio italiano.

​Focus sul programma di Rieti 2.0: le aree di valutazione

​I leader nazionali di “Evoluzione e Libertà” hanno preso in esame i punti cardine avanzati da Fagiani per lo sviluppo locale:

​Sviluppo economico e identità: Strategie per sostenere il tessuto commerciale e artigianale del territorio, puntando sulla forte valorizzazione del patrimonio storico, culturale e turistico della provincia.

​Infrastrutture e servizi: Analisi delle necessità legate ai collegamenti stradali e ferroviari per superare l’isolamento geografico e potenziamento dei presidi di servizio essenziali per i cittadini.

​Valorizzazione del civismo: Il consolidamento della proposta di “Rieti 2.0” come laboratorio di idee aperto a professionisti, amministratori locali e cittadini che vogliono impegnarsi attivamente al di fuori delle rigide logiche tradizionali di partito.

​Strutturazione sul territorio: in arrivo il Coordinamento e la sede di partito

​Parallelamente al confronto programmatico, i vertici hanno annunciato importanti passaggi strutturali in vista dei prossimi appuntamenti: presto si aprirà ufficialmente il Coordinamento Provinciale di Rieti di “Evoluzione e Libertà” e, contestualmente, verrà aperta una sede di partito nel comune capoluogo. Uno spazio che servirà da centro operativo permanente per tradurre in azioni concrete i progetti valutati in questo percorso comune.

​Le dichiarazioni dei protagonisti

​”Le proposte messe in campo da Emanuele Fagiani meritano la massima attenzione ed esprimono una conoscenza profonda delle esigenze dei cittadini”, dichiara il Vicesegretario Vicario Nazionale, Gianluca Quadrini. “Con Emanuele c’è un’amicizia storica e un cammino politico condiviso da anni. Dopo l’esperienza maturata sul campo e le cariche ricoperte a livello regionale e provinciale, siamo venuti a Rieti con il Coordinatore Nazionale Diego Sardellitti con l’obiettivo di analizzare seriamente un programma concreto, in grado di dare risposte reali ed efficaci al territorio.”

​Il Coordinatore Nazionale, Diego Sardellitti, ha sottolineato lo spessore dell’incontro: “Abbiamo valutato con molto interesse le lines guida programmatiche presentate da ‘Rieti 2.0’. La competenza di Fagiani e la solidità delle sue proposte rappresentano un punto di partenza di altissimo livello per strutturare la nostra presenza in questa provincia, mettendo sempre al centro le reali vocazioni economiche e sociali della comunità.”

​Soddisfazione espressa anche da Emanuele Fagiani, responsabile di Rieti 2.0: “Il confronto con l’amico di sempre Gianluca Quadrini e con i vertici nazionali di ‘Evoluzione e Libertà’ è stato estremamente proficuo. Sottoporre le nostre proposte programmatiche all’attenzione di una struttura nazionale ci permette di dare maggiore forza alle nostre istanze storiche su infrastrutture, turismo e imprese, per garantire a Rieti la centralità che merita.”