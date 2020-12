I Tutores del Liceo di Ceccano, 71 ragazzi in aiuto dei compagni in difficoltà, anche on line

Sono gli studenti del Liceo di Ceccano che, in 71, per tutte le discipline di studio, hanno dato la loro disponibilità per aiutare i loro compagni, più piccoli o in difficoltà, a studiare meglio, a rimettersi in paro, a fare i compiti. Sono i tutores, una delle più belle iniziative del Liceo di Ceccano, nata dall’idea di un’allieva, Giulia Giovannone, ora plurilaureata, che chiese appunto alla scuola di poter rimanere il pomeriggio per aiutare i compagni in difficoltà. Dall’intuizione, spontanea e generosa di Giulia, è derivato un vero e proprio sistema di aiuto con tanto di calendario e regole per l’accesso e per lo svolgimento delle attività. L’Indire lha fatta diventare una delle pratiche delle Avanguardie Educative. E, ora l’emergenza pandemica ha spostato tutto on line. Gli studenti disponibili hanno avuto l’approvazione da parte dei docenti delle diverse discipline, che li seguiranno nello svolgimento delle attività di sostegno. Il servizio, completamente gratuito, è una preziosa occasione per porre rimedio ad eventuali carenze e verificare la preparazione degli allievi, senza gravare le famiglie di spese ulteriori

È stato preparato un orario con l’indicazione delle diverse materie. L’orario è disponibile qui Calendario Tutores

Tutto si svolgerà on line tramite la piattaforma meet. Per accedere al servizio, gli allievi interessati contatteranno il tutor direttamente o tramite mail, verificando la sua disponibilità per quel giorno prescelto. In caso di sostegno non occasionale, il tutor farà riferimento all’insegnante del ragazzo, concordando con lui la migliore strategia da adottare.

La funzione dei tutores rientra nelle attività di alternanza scuola lavoro.

