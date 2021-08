I Queen di Molinelli con Isa risuonano a Tagliacozzo

Questa sera, venerdì 13 Agosto ore 21.15 il Chiostro di San Francesco risuonerà delle musiche immortali dei Queen arrangiate dal grande compositore italiano Roberto Molinelli. Queen in Symphony, così si intitola lo straordinario spettacolo atteso con un grandissimo dispiegamento di forze: Orchestra Sinfonica Abruzzese, Band e Coro Medit Voice con le voci di Antonello Carozza e Sara Borrelli tutte diretti da Roberto Molinelli.

God save the queen, Bohemian rhapsody, Somebody to love, Radio Ga Ga, The show must go on unitamente ai tanti successi del più famoso gruppo al mondo risuoneranno a Tagliacozzo per un omaggio unico.

“Roberto Molinelli è uno dei più grandi musicisti che abbiamo in Italia – dice Jacopo Sipari, direttore della rassegna. Averlo a Tagliacozzo con questo progetto non può che arricchire enormemente il nostro cartellone per la gioia dei nostri affezionati. Le musiche dei Queen sono immortali e questa versione di Molinelli è grandiosa: Orchestra, Coro, Vocalist, Band per uno spettacolo unico che resterà nel cuore delle persone. Ringrazio di cuore l’ISA per essere ancora una volta al nostro fianco per un concerto così prestigioso”.

Molinelli, compositore, direttore d’orchestra e violista italiano, ha suonato come solista con orchestre, in duo con il pianoforte ed in numerose formazioni cameristiche, vincendo premi in concorsi nazionali e internazionali ed esibendosi in alcune delle più prestigiose sale da concerto italiane (Sala Verdi e Teatro alla Scala – Milano, Teatro Comunale – Bologna, Auditorium Parco della Musica – Roma, e altre) ed estere.

È docente di viola al Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara. In veste di compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra collabora con artisti italiani e stranieri, tra i quali Andrea Bocelli, Sara Brightman, Gustav Kuhn, Cecilia Gasdia, Anna Caterina Antonacci, Valeria Esposito, Andrea Griminelli, Lucio Dalla, Valeria Moriconi, Federico Mondelci, Enrico Dindo, Elena Zaniboni, Danilo Rossi, Giorgio Zagnoni, Alexia, Mario Lavezzi, realizzando arrangiamenti e lavori inediti per spettacoli che hanno visto questi artisti a fianco di grandi orchestre sinfoniche di levatura internazionale (Con te partirò, Romanza, Canto della Terra per Andrea Bocelli, eseguite in tutto il mondo). È autore di brani che abbracciano i generi musicali più svariati (classico sinfonico o da camera, jazz, pop, colonne sonore).

Molte sue première sono state eseguite in sedi illustri (Carnegie Hall di New York, Orchestra Filarmonica della Scala di Milano, Moscow Chamber Orchestra, I Concerti Euroradio in diretta satellitare, Teatro Comunale di Bologna, Ministero per i beni e le attività culturali – Roma, Teatro Hermitage di San Pietroburgo, Ural Philharmonic Orchestra, Norwalk Symphony Orchestra, Teatro de Las Bellas Artes di Città del Messico, Auditorium RadioTV Slovenia, The Presidential Symphony Orchestra Concert Hall di Ankara, Orch. Sinf. Dei Paesi Bassi, I Suoni delle Dolomiti, Orch. di Padova e del Veneto, Orch. Haydn di Bolzano e Trento, Orch. Filarmonica Marchigiana, Orch. Sinfonica di Sanremo, Orch. Regionale del Lazio, Istituzione Sinfonica Abruzzese, Orch. Sinfonica Rossini, Orch. Sinfonica di Bari) riscuotendo sempre un ampio successo di pubblico e di critica.

Una sua composizione originale è stata scelta come colonna sonora della campagna pubblicitaria Barilla, in onda ininterrottamente dal 1999 al 2006. Ha arrangiato e diretto l’Orchestra RAI del Festival di Sanremo in numerosissime edizioni. Da gennaio 2009 è Direttore Artistico per l’Innovazione dell’Orchestra Sinfonica “G. Rossini”.

