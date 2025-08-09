I poliziotti della squadra Mobile della Questura di Frosinone insigniti del Premio Nazionale “Ambiente e Legalità” 2025

Nella serata di giovedi, all’interno del Parco Naturale Regionale della Maremma, sito a Rispescia (GR), si è tenuta la 37^ edizione di “Festambiente”, il festival internazionale organizzato da Legambiente dedicato all’ecologia e alla solidarietà.

Quest’anno, Legambiente, ha voluto omaggiare con il premio “Ambiente e Legalità” gli uomini della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Frosinone che, nel 2024, hanno svolto una meticolosa operazione di Polizia Giudiziaria che ha portato agli arresti 9 soggetti, indagati per associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti. A ritirare il premio, alla presenza di Don Luigi Ciotti, il dirigente della Squadra Mobile di Frosinone Commissario Capo dr. Angelo Longo.