I piloti del M.C. Franco Mancini 2000 dettano legge nel Campionato Regionale di Velocità in Salita

Terminata la stagione di corse, ora è la volta delle premiazioni dei vari campionati, parliamo in questo caso del Campionato Regionale di Velocità in Salita. Difatti proprio in questi giorni è stata pubblicata la classifica, relativa all’anno 2022 dei vari Campionati Regionali del Lazio, tra cui quella del Campionato Velocità in Salita. In questa specialità, vediamo che i piloti del Moto Club Franco Mancini 2000 di Isola del Liri, sono i mattatori della specialità. Difatti su diciannove premiati ben undici, sono piloti con licenza del club isolano. Scendendo nel dettaglio, i piloti premiati, rispondono al nome di: Alessia Alonzi, Nausica Casinelli, Alessandro Di Berti, Valerio Pofi, Mauro Bonanni Junior, Mauro Bonanni Senior, Carlo Alpassi, Daniel Mezzone, Manuel Mezzone e Pierluigi Cinti. Il presidente del sodalizio isolano, Williams Alonzi, ha accolto euforicamente la notizia, ed ha così commentato:” Il consiglio direttivo del M.C. Franco Mancini 2000, i soci e penso tutti gli sportivi, siamo orgogliosi dei risultati conseguiti dai nostri piloti. I numeri confermano la valenza del M.C. Franco Mancini 2000, in questa, specialità, altamente spettacolare e rischiosa, a nome di tutti i soci faccio un encomio a tutti piloti, per il grande impegno fisico ed economico che affrontano, ma alla fine i risultati, premiano giustamente il loro impegno e molte volte anche l’impegno delle famiglie che li supportano.” La cerimonia di premiazione del Campionato, che ricordiamo, è promosso dal Comitato Regionale Lazio FMI, si svolgerà il 27 Novembre p.v. a Latina, nei locali del Palazzetto dello Sport. Riallacciandoci alle parole del presidente, ed esaminando i numeri, non possiamo, che confermare ancora una volta, che il Moto Club Franco Mancini 2000, è un punto di riferimento nella velocità in salita nel Lazio. Non dimentichiamo che il M.C. Franco Mancini 2000, quest’anno si fregia anche di avere quattro piloti che si sono laureati Campioni d’Italia della Velocità in Salita, ma questo è un aspetto, che affronteremo, in maniera più esaustiva in un’altra puntata.

COMUNICATO STAMPA

Correlati