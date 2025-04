I pellegrini di Isola del Liri raccontano il loro ultimo saluto a Papa Francesco su Porta a Porta

Ieri sera, nello speciale di Porta a Porta, è andata in onda una toccante testimonianza di fede: un gruppo di fedeli della Parrocchia di San Carlo di Isola Liri Superiore ha raccontato il proprio viaggio a Roma per partecipare al funerale di Papa Francesco.Un’esperienza carica di emozione e spiritualità, resa ancora più intensa dai ricordi condivisi dei loro incontri con il Pontefice. Tra gli episodi più significativi, quello di don William Di Cicco, che ha ricevuto in dono la papalina del Papa: un gesto semplice, ma carico di significato, che resterà impresso per sempre nei cuori.Profonde anche le parole rivolte a don Antonio Molle: “Tu che vieni con i pellegrini dalle montagne, pregate per me, perché le vostre parole arrivano prima lassù.” Un invito alla preghiera, ma anche un riconoscimento della forza della fede semplice e genuina.Il viaggio, organizzato con dedizione da Emanuela, è stato un autentico pellegrinaggio comunitario, capace di unire anime e storie nel nome della speranza. E come spesso accade, non poteva mancare una splendida immagine della cascata di Isola del Liri, simbolo della bellezza che accompagna chi porta con sé la fede.

#PapaFrancesco #IsolaDelLiri #Pellegrinaggio #FedeViva #PortaAPorta #Comunità #Spiritualità