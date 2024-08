I NAS chiudono un bar gelateria del frusinate

Proseguono le ispezioni dei carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Latina finalizzati a garantire la sicurezza alimentare. I militari, coadiuvati dai colleghi della locale stazione Carabinieri hanno effettuato un controllo ad un’attività di bar gelateria nella provincia di Frosinone, nel corso del quale sono state rilevate numerose criticità. In particolare il locale ispezionato è stato trovato in pessime condizioni igienico sanitarie, tali da richiedere l’intervento immediato del dipartimento di prevenzione dell’A.S.L. di Frosinone, che ha provveduto a sospendere l’attività. Sono stati inoltre sequestrati circa 100 kg di alimenti di vario tipo, rinvenuti in parte privi di tracciabilità ed in parte con data di scadenza o TMC oltrepassato, contravvenendo a quanto previsto dalle procedure di autocontrollo. Il titolare è stato sanzionato con una multa di 2000 euro. Foto Archivio

