I migliori smartphone intorno a 300 euro da regalare a Natale

Se state cercando uno smartphone nuovo da regalare (o regalarvi a Natale) e il vostro budget si aggira sui 300€, abbiamo buone notizie: il mercato del 2020 pullula di ottimi prodotti con un ottimo rapporto fra caratteristiche tecniche e prezzo. Di seguito trovate una lista dei modelli a nostro parere più interessanti fra quelli lanciati quest’anno nel segmento di mercato che va dai 200 ai 350€.

Motorola Moto G9 Plus

Il brand di Lenovo nel 2020 è tornato alla ribalta con una serie di ottime proposte su tutte le fasce di mercato. Una delle più recenti è il Motorola Moto G9 Plus, un dispositivo di dimensioni notevoli (6,8” di display, 223g di peso), dotato di processore Snapdragon 730g e GPU Adreno 618 e di una buona fotocamera posteriore da 64MP.

È pesante e molto grande, è vero, ma la batteria da 5000 mAh può arrivare a durare più di due giorni ed è compatibile con la ricarica rapida da 30W. È una buona scelta per chi necessita di un dispositivo dallo schermo grande e con un’ottima autonomia. La versione da 4GB di RAM e 128GB di archiviazione (con doppia SIM) ha un prezzo ufficiale di 299€, ma si trova già su Amazon.it a circa 210€.

I fan del marchio Motorola che invece volessero investire su un dispositivo 5G possono orientarsi sul Moto G 5G Plus. Anche questo partiva da prezzi ufficiali molto più alti, ma si trova già a circa 230€ su Amazon nella versione da 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione. Altro dettaglio da non sottovalutare: su entrambi i modelli gira Android 10, praticamente in versione stock, ma con le poche (e utili) personalizzazioni di Motorola.

Xiaomi Mi 10T Lite 5G

Per seguire tutti i lanci del produttore cinese Xiaomi, quest’anno, ci sarebbe voluto il pallottoliere (o un disegnino, che infatti abbiamo realizzato). Fra i tantissimi smartphone portati sul mercato italiano dall’azienda di Shenzhen, spicca – per prezzo e caratteristiche – il Mi 10T Lite 5G (da non confondere con il Mi Note 10 Lite, o il Mi 10 Lite). È la versione base del flagship Mi 10T ma nonostante il posizionamento unisce ottime caratteristiche tecniche a un prezzo contenuto.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 750G con modem 5G, la fotocamera posteriore arriva a 64MP, lo schermo misura 6,67” e arriva a 120Hz di frequenza di refresh. Bene anche la batteria, da 4820 mAh, capiente e di lunga durata, con possibilità di ricarica veloce a 33W. Anche questo modello non pesa poco (214g) ma ha uno schermo di ottima qualità e una durata della batteria che, con un uso normale, sfiora tranquillamente i due giorni.

Sono disponibili due versioni: Xiaomi Mi 10T Lite da 6GB di RAM e 64GB di memoria si trova a circa 250€. Per il modello con 128GB di memoria invece si sale a circa 330€. Il rapporto fra caratteristiche tecniche e prezzo rimane ottimo per entrambi i modelli, ma dovendo scegliere consigliamo anzi di risparmiare qualche decina d’euro e preferire la versione da 64GB, a meno che non abbiate intenzione di fare molte foto e girare molti filmati ad alta risoluzione.

TCL 10 5G e TCL 10 Pro

Da circa un anno il produttore cinese TCL, marchio noto soprattutto nel settore dei televisori, ha allargato la sua offerta al settore smartphone. I prodotti dell’azienda sono dispositivi Android di fascia media con un buon rapporto fra qualità e prezzo, soprattutto per le caratteristiche avanzate dei display che integrano la tecnologia di miglioramento dell’immagine NXTVISION, ereditata dai televisori del marchio.

TCL presenta uno smartphone 5G a 399 euro

Nonostante sia già disponibile presso TIM e Vodafone il modello TCL 20 5G a 299€ o in abbonamento, noi qui ci sentiamo di suggerire i modelli lanciati invece ad aprile 2020, cioè il TCL 10 5G o il TCL 10 Pro. Il modello 5G ha un processore più potente, il Qualcomm Snapdragon 765G, mentre il modello PRO è privo della compatibilità con le reti di nuova generazione ma ha un ottimo schermo AMOLED compatibile con HDR10 (sul modello 5G c’è un LCD IPS) e il lettore di impronte sotto il pannello del display. Entrambi montano Android 10 con la personalizzazione TCL UI.

TCL 10 5G si trova su ePrice a circa 290€ (fino a esaurimento scorte), mentre su Amazon è disponibile il modello 10 Pro a circa 310€ (il prezzo può variare a seconda delle promozioni dell’e-commerce).

Poco X3 NFC

In una lista di telefoni a prezzo modico ma con caratteristiche avanzate non può mancare un Poco, marchio nato da una costola di Xiaomi e ora gestito come azienda semi-indipendente dalla casa di Shenzhen. Il nome è una garanzia, perché in effetti gli smartphone del brand costano poco, ma offrono caratteristiche tecniche sopra la media della fascia di appartenenza. Il modello X3 NFC, uscito a settembre, è un ottimo esempio: su Amazon si trova a circa 230€ (in offerta per Natale) ma ha 6GB di RAM, 128GB di memoria, il chipset Snapdragon 732G, un display da 6,67” FHD+, una fotocamera da 64MP e una batteria super-capiente da 5160 mAh.

Oppo A91

Il marchio cinese Oppo, presente dal 2018 anche in Italia, si è distinto sui nostri mercati soprattutto per i suoi smartphone di fascia alta della serie Reno e Find X. La gamma dell’azienda comprende però anche dei best-seller di fascia medio-bassa con caratteristiche molto buone e prezzi contenuti. Un esempio è il modello Oppo A91, che monta 8GB di RAM, 4 fotocamere (di cui una da 48 MP), 128GB di spazio di archiviazione e un display AMOLED da 6,4”. A differenza di molti altri telefoni di questa fascia, il design è snello e leggero e il dispositivo pesa soltanto 172g nonostante le buone dimensioni della batteria (4025mAh) e dello schermo. Si trova su Amazon e altri store online a circa 240-250€, a seconda delle offerte.

Realme 7 Pro

Realme, brand cinese nato da una costola di Oppo ma operato da un’azienda indipendente, è arrivato ufficialmente in Europa quest’anno. Per farsi largo nel mercato affollatissimo del vecchio continente ha scelto una strategia già collaudata da altri concorrenti asiatici: smartphone con caratteristiche molto buone e prezzati in maniera molto aggressiva per guadagnare quote di mercato sulla fascia medio-bassa. Uno degli ultimi modelli è il Realme 7 Pro: processore Snapdragon 720G, schermo Super AMOLED da 6,4”, 8GB di RAM, 128GB di spazio di archiviazione, quadrupla fotocamera con sensore principale Sony da 64MP e fotocamera frontale da 32MP. Il prezzo ufficiale è di 320€, ma su Amazon si trova a meno: nel momento in cui scriviamo è disponibile a 277€.

OnePlus N100 – OnePlus N10 5G

Con una mossa che ha sorpreso tutti, soprattutto i fan del marchio, OnePlus ha lanciato a fine ottobre due modelli di fascia medio-bassa con il marchio Nord. Si tratta del Nord N10 5G e del Nord N100. Il primo costa circa 350€ e offre un display da 6,49” a 90Hz, ricarica veloce con tecnologia Warp Charge 30T per la batteria da 4300mAh, fotocamera quadrupla, 6GB di Ram e 128GB di storage espandibile a 512GB. Il chipset è un Qualcomm Snapdragon 690 alimentato da una Cpu Octa-core.

OnePlus N100 rappresenta invece l’offerta entry-level e posizione il marchio in una fascia in cui non si era mai avventurato prima, cioè quella degli smartphone da circa 200€. In questo caso il chipset è un Qualcomm Snapdragon 460 con Cpu Octa-Core, display da 6,52”, altoparlanti stereo, 4GB di Ram, 64GB di storage espandibile. Le fotocamere in questo modello sono tre, con sensore principale da 13MP, uno per bokeh che aiuta la produzione di fotografie in modalità ritratto e un obiettivo macro. La batteria è da 5000mAh, in grado di garantire ampia durata ed è associata alla ricarica rapida da 18W. La caratteristiche sono sufficienti e adeguate al prezzo, ma l’unico vantaggio rispetto a concorrenti di pari-prezzo molto più dotati (come i modelli di Poco o Realme) la fa Oxygen OS, cioè la personalizzazione Android di OnePlus.

iPhone 8 – ricondizionato

Nella fascia dei 300€, come è noto, Apple non offre alcun prodotto. L’iPhone di attuale generazione meno costoso di tutti è l’iPhone SE, che parte però già da 500€. Se non potete proprio rinunciare all’ecosistema iOS, però, c’è un’altra opzione: gli iPhone ricondizionati. Siti come Refurbed, Certideal, Trendevice, Rebuy, Swappie o Ricompro offrono modelli degli anni passati a prezzi modici. Sono tutti iPhone usati, ma che le aziende hanno ritirato, rimesso a nuovo. Il vantaggio rispetto all’acquisto di un iPhone usato è la presenza di una garanzia (che può arrivare anche ai canonici due anni) e soprattutto la possibilità di esercitare il diritto di recesso. A cercar bene si trovano buoni affari. Per chi ha un budget di circa 300€, i modelli abbordabili sono gli iPhone 8 del 2018, nella configurazione da 64GB di memoria.

