I magnifici 100 del Liceo di Ceccano, espressione della comunità educante

Melania D’Auria e Christian Verrelli, VA, Louise Boudier, Sofia Bragaglia, Annagiulia D’Emilio, Ilenia Marcoccia, Maria Grazia Romano, Angelica Spalvieri e Alessia Verrelli, V B, Lorenzo Capuani, Mirko Coratti, Laura Di Mario, Chiara Gabriele, Stefano Grieco, Christian Magliocco, Gabriele Marcucci, Paolo Mastrogiacomo e Andrea Zomparelli, VC, Lorenzo Capoccetta, Sara Ceccacci, Marta Costantini,Gianmarco Liburdi e Alessandro Romagna, V D, Erika Altobelli, Fabio Ciotoli, Virginia Federici, Stefano Persiconi, Sara Pizzuti e Giorgia Spinelli, V E, Paola Carrante Ferrante,Arianna Lucarini, Giorgia Orgioni, Nicole Recine, Giulia Trapani, V F, Chiara Angelelli, Maria Luna Dalla Bona, Aurora Iorio, Sara Lisi, Martina Pizzicarola, V G, Luca Cristofanilli e Francesco Maura, V H sono la punta di diamante dei diplomati al nostro Liceo. Hanno avuto la votazione massima, 3 con la lode, a testimonianza di un percorso di studi che li ha preparati ad affrontare le prossime importanti tappe della loro vita. Molti di loro, insieme a tanti altri compagni delle classi V, hanno contribuito in questi anni a rendere vivo il Liceo e a farne una vera famiglia. Hanno messo la loro vivacità e la loro intelligenza nel gruppo dei tutores, nelle diverse manifestazioni, nello sport, nella musica ed in tanti altri momenti della vita della nostra scuola. Hanno vinto tante competizioni nazionali ed internazionali, A loro e a tutti gli studenti che si sono diplomati, la Comunità Educante del Liceo di Ceccano dichiara di essere fiera di averli avuti come allievi ed augura una vita felice e ricca di soddisfazioni e di saper affrontare le difficoltà che inevitabilmente incontreranno, come sono stati in grado di misurarsi con il primo serio esame della loro vita.

comunicato stampa