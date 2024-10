I Lions di Sora – Isola del Liri – Arpino contro la deprivazione alimentare

Il Lazio è la seconda Regione italiana per numero di persone in condizione di DEPRIVAZIONE ALIMENTARE. I dati del quinto rapporto sulla povertà alimentare presentato da ActionAid evidenziano che nel 2023 sono quasi cinque milioni gli italiani che non hanno potuto permettersi un pasto completo ogni due giorni. Il Lazio è una delle Regioni più disastrate e quindi il nostro club Lions continuerà nel portare avanti il progetto “ALLEVIARE LA FAME” che consiste nel distribuire ai bisognosi del nostro comprensorio alimenti per dare un piccolo contributo per tamponare questo gravissimo problema. Lo abbiamo fatto nei mesi scorsi e anche questo mese con la collaborazione dell’associazione San Vincenzo De Paoli e il suo Presidente Enzo Passeri sono stati prelevati alimenti al banco alimentare di Aprilia e distribuiti a chi ne aveva necessità anche se la quantità che ci è stata consegnata non era proprio adeguata. La necessità è però tanta e quindi continueremo a sobbarcarci l’onere di andare ad Aprilia a prendere quello che ci danno ma anche ad acquistare cibo con i contributi finanziari dei nostri soci

Comunicato stampa Bernardo Maria Giovannone Presidente del Club