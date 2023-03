I Lions della Zona Della Provincia di Frosinone incontrano la Scuola Nazionale cani Guida di Scandicci

I LIONS CLUB della Zona Della Provincia di Frosinone hanno promosso un tavolo di concertazione con la SCUOLA NAZIONALE CANI GUIDA PER CIECHI di Scandicci(Firenze) per approfondire problemi e tematiche riguardanti il Progetto Lions Interclub “Centro Addestramento Cani Guida” che stanno portando avanti e da realizzare in Provincia di Frosinone . La scuola dovrebbe sorgere su un sito concesso dalla XV Comunità Montana “Valle del Liri” ai Lions International grazie alla sensibilità del Commissario Rossella Chiusaroli. Hanno partecipato all’incontro con il direttore della scuola e il capo degli istruttori per cani guida in rappresentanza dei 5 cLubs della zona(Arce-Pontecorvo, Cassino, Frosinone, Sora-Isola del Liri-Arpino, Val Di Comino) il Presidente di Zona Bernardo Maria Giovannone, la socia del club Sora-Isola del Liri-Arpino Agnese Bello e l’amico non vedente Piero Parisi consulente per il progetto in itinere. Lo staff della scuola di Scandicci si è complimentato con I Lions della Zona 1A per la difficile iniziativa che stanno costruendo evidenziando il fatto che i cani che si addestrano ogni anno in Italia sono largamente insufficienti rispetto alle esigenze dei non vedenti e quindi un altro centro di addestramento cani guida sarebbe non solo necessario ma indispensabile. Questo anche perché di questi centri da Roma alla Calabria, compresa anche la Sardegna, non ne esistono e quindi sarebbe estremamente utile per l’intero centro sud. Corrado, Il capo dei gli istruttori, ha poi accompagnato la delegazione Lions a visitare la scuola con il recinto per l’addestramento dei cani,i canili con i box, l’ambulatorio veterinario, gli uffici, il convitto per l’ospitalità dei non vedenti provenienti da lontano etc. Un incontro e una visita veramente utilissimi che consentiranno di arricchire ancora di più Il Progetto che sta per essere presentato all’opinione pubblica e di avere un punto di riferimento e un aiuto per il prosieguo di questa avventura di alto valore umanitario e sociale.

Il Presidente di Zona Lions Prof Bernardo Maria Giovannone

COMUNICATO STAMPA