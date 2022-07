I Lions Club International anche d’estate continuano la loro opera al servizio della comunità

Dopo le elezioni dei nuovi organismi di club per l’anno lionistico 22/23 si è passati alla nomina di tutti gli altri a livello distrettuale. Prima di tutto c’è stata quella del nuovo Governatore del Distretto 108 L Fabrizio Sciarretta, del primo Vicegovernatore Michele Martella e del secondo Vicegovernatore Salvo Iannì. Ricordo a chi non lo sapesse che il nostro Distretto 108 L è costituito da tre Regioni: Lazio, Sardegna, Umbria, in cui sono sparsi più di 150 clubs riuniti in 26 zone. Il Governatore, dopo l’insediamento, ha definito tutto l’organigramma nominando il Gabinetto Distrettuale fondamentale per la gestione. In questa fase ho avuto l’onere, l’onore e il piacere di essere proposto Presidente della Zona I A comprendente tutti i clubs della provincia di Frosinone. Ho accettato l’indicazione del Governatore Fabrizio Sciarretta ringraziandolo per la fiducia e ho anche manifestato la disponibilità al massimo impegno per il conseguimento degli obiettivi del Distretto e per offrire ai clubs tutto il supporto necessario per sviluppare i loro progetti di servizio. Primo impegno è già stato coordinare il service distrettuale nella Zona 1A “CENTO PIAZZE PER BATTERE IL DIABETE” iniziato domenica 17 luglio a Frascati. Infatti abbiamo concertato con lo staff del Governatore e i clubs di Sora-Isola del Liri, Arce-Pontecorvo, Cassino, Valcomino, Frosinone l’arrivo in provincia del Camper dei Lions per lo screening gratuito sul diabete. IL camper sarà il 27 settembre a Cassino,a cui sarà associato il club di Arce-Pontecorvo e il 28 settembre a Sora-Isola del Liri a cui saranno associati i clubs di Frosinone e Valcomino. Tengo però a precisare che il mio impegno prioritario sarà anche quello di coinvolgere i clubs della nostra zona e non solo a sostenere l’ambizioso progetto di alto valore sociale e umanitario “CENTRO ADDESTRAMENTO CANI GUIDA PER NON VEDENTI” a cui saranno devoluti, tolte le spese, i proventi del mio libro “LA MIA STRAORDINARIA AVVENTURA DI DIRIGENTE SCOLASTICO”.

Il Presidente della Zona 1A del Distretto 108 L dei Lions Club International Bernardo Maria Giovannone

