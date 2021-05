I LIONS CLUB di Sora-Isola del Liri regalano Bandiere Nuove all’I.C.Sora II

Nei giorni scorsi sono state consegnate bandiere nuove, una bandiera nazionale e una europea, alla DirigenteScolastica Maddalena Cioci dell’Istituto comprensivo Sora II, regalate dal Club LIONS di Sora-Isola del Liri, per iniziativa del Presidente Luigi Esposti. Le bandiere erano complete delle piantane e dei sostegni e sono andate ad arricchire l’ufficio di presidenza della scuola e la dirigente scolastica ha espresso sincero ringraziamento per il piccolo ma significativo dono ricevuto dai Lions. Lions che hanno tra gli obiettivi fondamentali del loro operato la solidarietà nei vari campi della società e quindi anche l’aiuto piccolo o grande alla comunità scolastica che rappresenta un architrave fondamentale della nazione e del suo futuro.

Il Responsabile della Comunicazione e Presidente del Comitato per lo Sviluppo della Leadership del Club

Bernardo Maria Giovannone