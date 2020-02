I Lions Club di Sora – Isola del Liri incontrano il governatore distettuale dott. Massimo Paggi

Domenica scorsa presso il ristorante Mingone si è tenuto un importante incontro dei Lions Club di Sora -Isola del Liri con il nuovo Governatore Distrettuale(Distretto 108 L Lazio, Umbria, Sardegna) dott. Massimo Paggi. La visita molto gradita ed apprezzata dai soci ha visto prima un incontro con il direttivo allargato e poi la conviviale a cui hanno partecipato anche soci ed ospiti di altri clubs. Il governatore ha avuto parole di apprezzamento per tutte le attività che vengono coordinate dal presidente Giampiero Imperante e supportate in modo egregio dal segretario Luigi Esposti, dal cerimoniere Riziero Capuano e da tutti i soci. In modo particolare si è soffermato sul service contro la fame sia per la quantità delle persone servite e sia per la puntuale ed efficace organizzazione. Inoltre il Governatore ha fatto brevemente cenno alle altre quattro cause umanitarie su cui tutti i Lions del mondo sono impegnati: DIABETE, VISTA, AMBIENTE, CANCRO INFANTILE OLTRE ALLA FAME. Ha anche detto nel suo breve ma efficace intervento che per lui sono essenziali per la vita del club le due A: AMICIZIA E ARMONIA. Amicizia e armonia che ha respirato a pieni polmoni non solo nello svolgimento del direttivo ma che ha anche ben percepito durante la conviviale magistralmente organizzata. Alla presenza di tutti i soci e degli ospiti è stato letto, dalla Lion Marcella Petricca, il CODICE DELL’ETICA LIONISTICA che ha, tra i concetti principali, l’amicizia come un fine e non come un mezzo, la solidarietà verso il prossimo attraverso l’ aiuto e il sostegno ai deboli e ai bisognosi, lo svolgimento della propria attività con lealtà e sincerità senza danneggiare quella degli altri, il donare spontaneamente lavoro, tempo e denaro ecc..

Comunicato stampa a firma del Presidente del Comitato per lo Sviluppo della Leadership del Club Bernardo Maria Giovannone

