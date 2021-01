I Lions Club di Sora-Isola del Liri donano nuove bandiere all’I.C SORA II

I Lions Club, svolgono un servizio per la comunità che abbraccia diversi campi di azione. Essi, infatti, si occupano di solidarietà e di sostegno alle persone in difficoltà, in modo particolare in questo difficile periodo di Pandemia e conseguente crisi economica, distribuendo, con i contributi dei nostri soci, derrate alimentari, prendendo a cuore i bisogni delle scuole e ponendo l’attenzione a problematiche anche di natura sanitaria come la vista e il diabete, etc. In questi giorni il nostro Club di SORA-ISOLA DEL LIRI ha pensato di offrire in dono Nuove Bandiere Italiane ed Europee all’Istituto Comprensivo Sora II da installare in tutti i plessi, poiché il nostro Presidente, Luigi Esposti, aveva notato che esse erano a brandelli .La Dirigente Scolastica Maddalena Cioci ha accolto con piacere il dono dei Lions Club di Sora-Isola Del Liri e ha organizzato qualche giorno fa una bella cerimonia di inaugurazione delle nuove bandiere alla presenza di autorità civili e militari sulle note dell’inno nazionale cantato dai bambini delle terze classi di scuola primaria “Ruggeri” e “San Rocco” insieme a tutti i presenti. Una piccola ma significativa cerimonia per rimarcare importanti simboli come la Bandiera Italiana ma anche quella Europea.

Bernardo Maria Giovannone Responsabile delle Comunicazione e Presidente del Comitato per Lo Sviluppo della Leadership del Club

COMUNICATO STAMPA

Correlati