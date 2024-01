Lions Club di Sora-Isola del Liri-Arpino alla cena di solidarietà per il Monastero di Clausura delle Benedettine di Arpino

I soci del club nei giorni scorsi hanno partecipato alla cena di solidarietà per l’antichissimo Monastero delle Monache Benedettine di Clausura di Arpino risalente al 1200 e, secondo la tradizione del 500, fondato da Santa Scolastica. La cena è stata organizzata dal centro per gli affari economici e pastorali della comunità religiosa presso il Ristorante Splendor. La serata è stata coordinata da Anna Lancia insieme agli altri amici del Caep tra cui Teresa Zagaroli e con la collaborazione della Pro-Loco e il suo Presidente Luciano Rea. Hanno partecipato oltre 110 persone in un’atmosfera familiare e di grande cordialità. Del club Lions erano presenti il presidente Bernardo Maria Giovannone la segretaria Agnese Bello, la vicepresidente Rita Antonellis, l’officer Giampiero Imperante, Il pastpresidente Riziero Capuano , la cerimoniera Franca di Passio, il direttore di club Carla Campagiorni e Maria Teresa Zagaroli nuova socia dal 14/12/24 accompagnati da alcuni amici. Durante la serata vi è stato un breve intervento di Don Antonio Di Lorenzo che ha invitato i presenti a non correre sempre freneticamente dietro a mille attività quotidiane ma a fermarsi a riflettere con se stessi almeno un quarto d’ora al giorno prendendo esempio dalle Monache di Clausura che hanno scelto una vita di contemplazione e preghiera. Anna poi ha letto una lettera di Madre Cristina Pirro, Badessa del Monastero, che ha ringraziato tutti i presenti con parole toccanti e piene di significato. Inoltre le Monache hanno regalato dieci rosari realizzati da loro stesse in modo artigianale che sono stati assegnati a dieci presenti attraverso l’estrazione di numeri di una lotteria. Un sincero e sentito ringraziamento va agli organizzatori per la bella e importante serata che è stata anche l’occasione per incontrare non virtualmente ma fisicamente amici e conoscenti che non si vedevano da tempo. Un grande apprezzamento anche a Giuseppe Di Folco titolare del Ristorante Splendor per l’ottima qualità della cena e del servizio.

Comunicato stampa Bernardo Maria Giovannone Presidente del Club

