I giovani e l’Europa, oggi a Frosinone il format innovativo promosso da Mario Abbruzzese

I giovani e l’Europa. Se ne parlerà oggi venerdì 5 aprile a Frosinone all’Hotel Memmina a partire dalle 18.30. Un nuovo format in cui i ragazzi saranno davvero protagonisti: interverranno, risponderanno alle domande di amministratori e giornalisti. «Parleremo di ambiente, lavoro, formazione – ha detto Mario Abbruzzese candidato alle Europee per la Lega Salvini Premier e promotore di questa iniziativa – e altri temi decisivi per il futuro del nostro paese. Sarà un’occasione preziosa per dialogare faccia a faccia con i nostri giovani condividere le loro visioni e dare forma a soluzioni innovative”.

Ospiti dell’incontro con le nuove generazioni il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, i consiglieri provinciali Andrea Amata e Luca Zaccari, l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, il deputato Nicola Ottaviani, l’europarlamentare e candidata alle elezioni europee Cinzia Bonfrisco e Laura Cartaginese anche lei candidata per uno scranno a Bruxelles.

«Le elezioni europee sono un’opportunità unica per i giovani di influenzare il futuro dell’Europa. È il momento di alzarsi, – ha dichiarato ancora Abbruzzese – di partecipare e di votare per il cambiamento che desideriamo vedere nel nostro continente. Ogni voto conta e può fare la differenza nelle decisioni prese a livello europeo. L’Europa dei territori è anche l’Europa delle nuove generazioni dell’Italia Centrale, è giunto il momento che i giovani siano veramente coinvolti attraverso il sostegno fattivo delle loro idee e delle loro proposte per il Paese”.

