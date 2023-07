I giovani di Monte San Biagio presentano il musical “Aladin – Un sogno di libertà”

Venerdì 4 agosto ore 21.00 Parco Michele Di Girolamo, Monte San Biagio Ingresso libero

Le parrocchie di San Giovanni Battista e San Giuseppe Lavoratore in Monte San Biagio presentano il musical “Aladin – Un sogno di libertà”. L’evento si terrà venerdì 4 agosto alle ore 21.00 presso il parco Michele Di Girolamo in Monte San Biagio, viale Europa I traversa. L’ingresso è libero.

Il consiglio pastorale, presieduto dal parroco don Emanuele Avallone, lo scorso autunno ha deciso di ripartire dopo la pandemia, dando una particolare attenzione a giovani e ragazzi. Per tale motivo, da ottobre 2022 è iniziata una minuziosa e costante preparazione per poter dare alla comunità cittadina un messaggio di fratellanza ed essere un segno tangibile e cristiano per il paese. Il tutto senza dimenticare di vivere valori veri di amicizia, di libertà e di impegno.

COMUNICATO STAMPA