I giovani democratici di Frosinone sostengono le manifestazioni della rete degli studenti medi

Domani studenti e studentesse di tutta Italia scenderanno in piazza per manifestare contro il modello di maturità che è stato approvato di recente dal ministro Bianchi che prevede non solo la prima prova scritta come era stato anticipato da mesi, ma anche la seconda.

Le lacune accumulate in due anni di DAD e lo stress derivato dalla situazione pandemica e sociale non sono assolutamente stati presi in considerazione, inoltre non c’è stato confronto tra studenti e studentesse e istituzioni per prendere questa decisione.

Per questo come Giovani Democratici non possiamo che essere vicino alla Rete degli Studenti che anche a Frosinone manifesterà il suo dissenso, soprattutto in un momento cruciale come questo in cui abbiamo assistito a repressioni violente da parte delle forze di polizia verso le manifestazioni studentesche di cui nessuno si è preso la responsabilità.

Massimiliano Iula-Segretario Provinciale Giovani Democratici Frosinone

COMUNICATO STAMPA

Correlati