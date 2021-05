I giorni dell’ira, la battaglia di Ceccano tra distruzioni e violenze sulla popolazione

Prima il punto degli studi storici sulla battaglia di Ceccano con Gianluca Coluzzi e Mauro Lottici, con tante foto di qeui terribili giorni, poi una videoconferenza da Parigi con Eliane Patriarca, giornalista di Liberation, sulle violenze subite dalla popolazione civile nel Lazio meridionale. Sono i due appuntamenti che il Liceo di Ceccano vuole dedicare al 77° anniversario della battaglia che in pochi giorni distrusse completamente il paese e tante sofferenze causò alla popolazione civile, sottoposta alle violenze insensate delle truppe coloniali francesi. L’appuntamento è per mercoledì 26 maggio 2021, alle ore 10 con il racconto della battaglia, mentre Eliane Patriarca, autrice di Amere Liberation, oggi tradotto in italiano per Piemme, con il titolo Le colpe dei vincitori, interverrà alle ore 11.

Sarà possibile partecipare all’incontro all’indirizzo https://liceoceccano.it/live