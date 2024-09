“I giorni dell’Appia. Oltre l’UNESCO”, percorso virtuale sul sito di Tres Tabernae

“I giorni dell’Appia. Oltre l’UNESCO” partono da Cisterna di Latina, proprio come la “Regina Viarum” che attraversa in lunghezza tutta la provincia pontina.

Sabato 21, nell’ambito delle iniziative per la Via Appia, all’indomani del suo riconoscimento come 60° sito UNESCO, il Comune di Cisterna di Latina aderisce all’iniziativa promossa dall’Amministrazione Provinciale di Latina e dà il suo contributo con un incontro di grande rilevanza storico-scientifica.

L’incontro si intitola “Archeologia sull’Appia a Cisterna di Latina. Percorso virtuale sul sito di Tres Tabernae” e si svolgerà in Aula Consiliare dalle ore 17:00 ad ingresso libero.

Verranno presentati e mostrati in una visita virtuale, con l’ausilio di foto ed elaborati grafici, reperti conservati nei depositi della Soprintendenza e mai esposti finora al pubblico.

Un considerevole patrimonio di storia, architettura, archeologia tornati alla luce da un sito non ancora adeguatamente indagato e che potrebbe riservare notevoli sorprese: la fiorente cittadina di Tres Tabernae sviluppatasi intorno alla statio sull’Appia Antica e dove San Paolo soggiornò in viaggio verso Roma e incontrò i primi cristiani della zona.

Davvero autorevoli i relatori che sabato interverranno per aprire la prima di due giornate interamente dedicate all’Appia con vari incontri e visite nei comuni facenti parte della cabina di regia provinciale per la candidatura all’Unesco.

Saranno presenti ed interverranno Alessandro Betori, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina, Daniela Quadrino, Funzionaria archeologa SABAP province Frosinone e Latina, Daniele Carfagna, Funzionario architetto SABAP province Frosinone e Latina, Laura Acampora, Mic – Ufficio UNESCO.

Porteranno i saluti istituzionali Gerardo Stefanelli, Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Latina, Valentino Mantini, Sindaco e Maria Innamorato Assessora alla Cultura del Comune di Cisterna di Latina.

Nel foyer dell’aula consiliare, inoltre, si terrà la mostra “I paesaggi dell’Appia, Regina Viarum” opere degli artisti de “Il Calendario della Terra Pontina 2024” a cura di Mauro Nasi.

«È un evento di grande spessore che aiuterà tutti a conoscere e comprendere le radici e il patrimonio di questa comunità, legata da secoli di storia alla Via Appia – affermano il Sindaco Mantini e l’Assessora Innamorato – . Ringraziamo il Presidente della Provincia, la Soprintendenza e l’Ufficio Unesco per aver, con la loro partecipazione, dato al territorio di Cisterna il ruolo che merita».

