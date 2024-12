I “Figli delle stelle” delusi dal Movimento 5Stelle, a Ceccano parteciperanno alle elezioni

Anche a Ceccano alcuni giovani che fanno riferimento al gruppo dei Figli delle Stelle hanno deciso di presentarsi alle prossime elezioni amministrative. Davanti alle recenti dichiarazioni del M5S a livello locale, vuote e senza senso, abbiamo deciso di rispondere con l’impegno diretto e annunciamo da subito che parteciperemo alle elezioni di Ceccano per garantire la sopravvivenza e la diffusione dei veri valori fondativi del Movimento 5 Stelle. Noi del gruppo “Figli delle Stelle” abbiamo le idee chiare: la totale assenza di trasparenza interna al Movimento ci spinge all’impegno diretto. Vogliamo essere punto di riferimento per tutti gli iscritti delusi dalla deriva politicista e contro chi vuole rimuovere i principi fondativi che ci hanno contraddistinto nel panorama politico italiano. La nostra missione sarà quella di promuovere la partecipazione alla vita democratica e culturale a Ceccano e nel Paese, a cominciare dai giovani. Noi ci poniamo come obiettivo quello di incentivare e incoraggiare l’avvio e lo sviluppo della partecipazione democratica e della tutela dei diritti umani, civili e politici nel territorio. Vogliamo promuovere tutte le forme di cittadinanza attiva e impegno sociale che ripudiano il mantenimento di cariche politiche a lungo termine, ponendo quale condizione irrinunciabile il ricambio generazionale e di personale nelle rappresentanze della collettività, a tutela dell’interesse delle comunità ed in contrasto con ogni visione carrieristica, individualistica e clientelare della gestione della cosa pubblica: vogliamo coinvolgere sempre più la cittadinanza in attività e progetti tesi a sviluppare un senso critico e un’attenzione alle idee nel solco del pensiero di Gianroberto Casaleggio. A Ceccano le nostre 5 Stelle originarie saranno il nostro programma, siamo disponibili a parlare solo con chi non è disponibile a scendere a compromessi per interessi personali o a fare accordi con la politica sporca. A Ceccano i cittadini sceglieranno di essere Figli delle stelle!

Comunicato stampa Pietro Ciotoli e Mara Del Brocco a nome dei Figli delle Stelle di Ceccano