I Fasti Verolani compiono 25 anni

Dal 29 luglio al 2 agosto Veroli celebra la XXV edizione dei Fasti Verolani – Festival Internazionale del Teatro di Strada, un traguardo che racconta venticinque anni di spettacolo, cultura e partecipazione. Per questa edizione il Festival si arricchisce di una collaborazione importante: Rai Radio2 sarà media partner ufficiale della manifestazione, un risultato che conferma il valore culturale dei Fasti Verolani e la loro capacità di raccontare, ben oltre i confini del territorio, una proposta artistica originale e di qualità. I Fasti Verolani tornano con un ricco programma di spettacoli. La direzione artistica è affidata a Terzostudio, realtà che da oltre sedici anni accompagna la crescita del Festival, contribuendo a costruire una manifestazione riconoscibile per qualità, ricerca e capacità di rinnovarsi. L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di 23 compagnie, di cui 6 internazionali, che animeranno oltre 20 spazi del centro storico con spettacoli di teatro di strada, circo contemporaneo, musica, teatro di figura, danza verticale e performance itineranti, trasformando la Città in un unico grande palcoscenico a cielo aperto. “I Fasti Verolani raccontano soprattutto le persone – dichiara il Sindaco Germano Caperna –. Da un quarto di secolo questo Festival cresce grazie all’impegno di chi crede che la cultura sia uno strumento capace di valorizzare i luoghi e creare occasioni di incontro. Questo importante traguardo appartiene a tutta la Città e desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutte le amministrazioni comunali che, nel corso di questi venticinque anni, hanno creduto nei Fasti Verolani, contribuendo a farli crescere e a consolidarne il valore. Un ringraziamento altrettanto sentito va agli assessori e ai consiglieri comunali che oggi, con impegno e senso di responsabilità, lavorano perché ogni edizione possa svolgersi al meglio. Grazie alla direzione artistica di Terzostudio, agli uffici comunali, alla Pro Loco, alle forze dell’ordine, ai volontari, agli sponsor e a tutti coloro che, con professionalità, passione e spirito di servizio, rendono possibile questa manifestazione. La presenza di Rai Radio2 come media partner rappresenta un riconoscimento significativo del percorso compiuto e della qualità di un Festival che continua a crescere senza perdere il legame con la propria storia e con la propria Città.” “Ogni edizione nasce dalla volontà di sorprendere senza perdere la propria identità – aggiunge l’Assessora alla Cultura Francesca Cerquozzi –. Anche quest’anno abbiamo costruito un programma che unisce ricerca artistica, spettacolo e partecipazione, grazie al prezioso lavoro di Terzostudio e alla presenza di compagnie italiane e internazionali di altissimo livello. Il venticinquesimo anniversario è un traguardo che condividiamo con tutti coloro che hanno accompagnato la crescita dei Fasti Verolani e con un pubblico che, anno dopo anno, continua a scegliere Veroli come luogo in cui lasciarsi meravigliare.” I Fasti Verolani si confermano come uno degli appuntamenti culturali più significativi dell’estate laziale e nazionale. Il Festival è promosso dal Comune di Veroli, con la direzione artistica di Terzostudio, in collaborazione con la Pro Loco di Veroli, con il contributo della Regione Lazio e di LazioCrea, il patrocinio della Provincia di Frosinone e il sostegno dei partner e degli sponsor che, anno dopo anno, contribuiscono alla crescita della manifestazione.