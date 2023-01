I complimenti di Gianluca Quadrini all’arpinate, Daniele Del Monaco, nuovo responsabile del settore agroalimentare della Legacoop Lazio

È Daniele Del Monaco, il nuovo responsabile del settore agroalimentare della Legacoop Lazio – “una persona valida e competente che saprà sostituire egregiamente il suo predecessore, Pino La Rocca.” – così in una nota Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia e Delegato alle Attività Produttive Anci Lazio, si complimenta con Del Monaco per l’incarico conferitogli auspicando che le sue capacità possano essere un valore aggiunto oltre che un’opportunità per lo sviluppo della filiera agroalimentare. “Viviamo in un Paese conosciuto in tutto il mondo per la sua ricchezza e per le sue eccellenze nel settore agroalimentare. Un settore pilastro, tra l’altro, della nostra economia. Oggi, si lavora al miglioramento dei processi, dei prodotti e dei servizi per rendere il cibo sempre più sano e sostenibile. Daniele Del Monaco, sono sicuro che porrà massima attenzione affinchè venga preservata la genuinità dei prodotti del nostro territorio e che la parola innovazione sia sinonimo di vantaggio e beneficio.”

COMUNICATO STAMPA