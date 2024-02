I cinque anni del Centro Studi SA Formia

Sono trascorsi già cinque anni dalla fondazione del Centro Studi Storici Archivistici di Formia. L’idea iniziale era quella di riunire attorno ad una nuova realtà associativa storici locali, archivisti e semplici appassionati che potessero valorizzare e porre al centro l’enorme patrimonio storico ed archeologico della città di Formia. L’avventura, spiega l’attuale Presidente Daniele Elpidio Iadicicco, iniziò con un piccolo numero di soci, anche su impulso della compianta professoressa Giovanna Grimaldi. Con il tempo il gruppo è cresciuto sia in termini di numero dei soci che in termini di attività proposte. Tali attività, tutte autofinanziate, sono state svolte dialogando con altre realtà culturali ed enti pubblici.

Il Centro Studi ha lanciato il progetto “Storie su Pietra” che, in sinergia con altre associazioni, ha installato in città diverse targhe in marmo per fissare momenti storici che stavano per finire nell’oblio generale.

I risultati sono incoraggianti, sempre più persone, anche grazie alla divulgazione sui Social Network, si appassionano alla storia di Formia. Un mezzo valido ed efficace anche per promuovere la città grazie alla sua plurimillenaria storia.

Il Centro, che ad oggi conta quasi trenta soci, si è mosso su diversi fronti organizzando mostre documentali, convegni ed incontri con scrittori e docenti universitari. In questi mesi è partito il progetto INCONTRI. Una serie di momenti tematici itineranti che si propongono di mettere in contatto studiosi, scrittori e docenti con la cittadinanza. Tali INCONTRI, ad ingresso gratuito, verranno organizzati a cadenza mensile ed hanno lo scopo di valorizzare luoghi e momenti storici vissuti dalla città e poco conosciuti.

COMUNICATO STAMPA