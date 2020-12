I cibi pro infiammatori aumentano il rischio di infarto e ictus

I risultati

Lo sostiene uno studio pubblicato a novembre sul Journal of the American College of Cardiology che ha analizzato i dati di oltre 210mila partecipanti ai Nurses’ Health Studies I e II e all’Health Professionals Follow-up Study con un seguito fino a oltre 30 anni. Gli autori hanno valutato la dieta dei partecipanti mediante un questionario alimentare ogni 4 anni e il potenziale infiammatorio della dieta utilizzando un punteggio Edip (“empirical dietary infiammatory pattern”). Le diete pro-infiammatorie sono risultate associate a un aumentato rischio di malattia coronarica del 46% e di ictus per il 28% rispetto a quelle anti-infiammatorie. «Il nostro studio è tra i primi a collegare un indice infiammatorio alimentare basato sul cibo, con il rischio a lungo termine di malattie cardiovascolari», ha affermato Jun Li, della Harvard T.H. Chan School of Public Health Usa, autrice principale della ricerca.

Gli effetti benefici delle noci Il ruolo negativo dei cibi infiammatori sulla salute dell’apparato cardiocircolatorio è confermato da un esperimento «al contrario»: la protezione verso le malattie cardiocircolatorie data da alimenti antinfiammatori, come la frutta a guscio. La stessa rivista citata in gennaio aveva pubblicato un articolo scientifico proprio su questo tema: il consumo di noci, un cibo anti-infiammatorio, e gli effetti positivi sulla diminuzione del rischio di infiammazione e cardiopatia. Dopo un follow-up di due anni, nelle persone che avevano consumato noci regolarmente (circa 30-60 grammi al giorno) si sono osservati livelli minori di alcuni biomarcatori infiammatori circolanti. Così, l’effetto anti-infiammatorio delle noci, oltre a quello dell’abbassamento del colesterolo, potrebbe fornire un meccanismo per spiegare la riduzione del rischio di malattie cardiovascolari.