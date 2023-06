I cento giorni della Giunta Rocca

Tre mesi intensi e produttivi, nel corso dei quali è stata tracciata la rotta del futuro della Regione Lazio. Il presidente Rocca, in apertura dei lavori della Giunta, ha ricordato l’approssimarsi della scadenza dei cento giorni dall’insediamento dell’esecutivo. Ringraziando gli assessori per il lavoro finora svolto, ha evidenziato come l’esecutivo rappresenti una squadra che lavora in maniera organica, con un unico obiettivo: quello di dare risposte rapide e concrete ai cittadini.In questo senso, il presidente Rocca ha annunciato l’intenzione di convocare una conferenza stampa per mercoledì 21 giugno, allo scopo di rendere noto quanto realizzato nei primi cento giorni di governo, dal momento della nomina della squadra assessorile.

COMUNICATO STAMPA

