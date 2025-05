I Carabinieri tra i banchi di scuola per la legalità

I Carabinieri della Compagnia di Anagni, con il Comandante Cap. Alessandro Dell’Otto e della Stazione di Acuto, hanno incontrato gli alunni della scuola Santa Maria De Mattias nella mattinata di ieri 30 aprile u.s. Durante gli incontri, cui hanno preso parte complessivamente circa 50 alunni e alunne nell’ambito del progetto denominato “contributi dell’Arma dei Carabinieri alla formazione della cultura della legalità”, i Carabinieri hanno toccato problematiche più svariate come quella relativa al ciclo dei rifiuti, l’uso consapevole dei social network, le violazioni di genere e del codice rosso con esplicito riferimento allo stalking, della guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti con le conseguenze che ne derivano come il ritiro e la sospensione della patente di guida, oltre a quelle di natura sociale e sanitarie personali. In particolare i militari si sono soffermati sull’argomento, molto sentito tra i ragazzi, quale quello del bullismo e cyber bullismo e sulle insidie nascoste di internet, soprattutto del “dark web”. Si è evidenziata la necessità di collaborazione della popolazione con le autorità ed in particolare con le forze di polizia. Durante il seminario, inoltre, sono state illustrare le varie specializzazioni che fanno parte dell’Arma dei Carabinieri dislocate su tutto il territorio nazionale ed anche internazionale. Nell’occasione, gli studenti hanno potuto conoscere le varie articolazioni dell’Arma dei Carabinieri, scoprendo che i Carabinieri hanno tante specialità come i Carabinieri Forestali, dei NAS, RIS, GIS, Subacquei, Sciatori, ecc. e soprattutto quella che rappresenta la spina dorsale, ovvero l’Arma Territoriale, quella cioè, più vicina alla cittadinanza con le sue oltre cinquemilacinquecento stazioni. I Militari hanno sottolineato ai giovani che il primo passo per una vera cultura della formazione della legalità è la necessaria collaborazione tra la popolazione e gli operatori di polizia.

