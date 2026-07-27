I Carabinieri notificano un DACUR a un 40enne di Ferentino

Nella mattinata del 22 luglio 2026, a Ferentino (FR), i carabinieri della locale Stazione hanno notificato un provvedimento di Divieto di Accesso alle Aree Urbane (DACUR). Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Frosinone, dopo accurata e stretta collaborazione della Polizia di Stato della Sezione Anticrimine. La misura preventiva è scaturita da una mirata proposta avanzata dalla medesima Stazione dei Carabinieri, in seguito al deferimento di un 40enne, già noto alle cronache giudiziarie per i suoi trascorsi, resosi responsabile dei reati di “furto aggravato in concorso e danneggiamento” commessi nel febbraio del 2025. Il provvedimento impone al 40enne destinatario stringenti prescrizioni. Per la durata di due anni, gli è fatto divieto di accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico intrattenimento del comune, nonché di stazionare nelle loro immediate vicinanze. Tali restrizioni saranno in vigore quotidianamente nella fascia oraria compresa tra le ore 15:00 e le ore 06:00. L’operazione evidenzia l’impegno costante e la perfetta sintonia tra le Forze dell’Ordine sul territorio, che attraverso un tempestivo scambio informativo e un’azione congiunta, continuano a tutelare la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.

FOTO ARCHIVIO