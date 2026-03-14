I Carabinieri notificano il DASPO Urbano ad un 34enne

I Carabinieri della Stazione di Paliano (FR) hanno proceduto, nei giorni scorsi, alla notifica di un provvedimento di Divieto di Accesso alle Aree Urbane (D.A.C.U.R.), comunemente noto come “DASPO Urbano”, emesso dal Questore della Provincia di Frosinone nei confronti di un 34enne del posto già tratto in arresto lo scorso 5 gennaio 2026, quando si presentò all’interno di un noto bar della cittadina di Paliano in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, importunando dapprima alcuni clienti e conseguentemente la barista e il gestore dell’esercizio pubblico, che chiesero aiuto ai Carabinieri, intervenuti tempestivamente con una pattuglia impiegata nei servizi preventivi incrementati durante le festività. Tuttavia, alla vista dei militari e ai loro tentativi di portarlo alla calma, l’uomo mise in atto un’escalation di violenza, andando in escandescenza e scagliandosi contro i Carabinieri, per poi rovesciare in terra e danneggiando i tavoli e le sedie del locale, che nel frattempo si era svuotato dai clienti che, impauriti, si erano rifugiati all’esterno.Oltre alle immediate conseguenze penali, in considerazione della gravità della condotta e della pericolosità sociale del soggetto, i Carabinieri hanno inoltrato alla Questura una proposta per l’applicazione della misura di prevenzione. Il provvedimento ora notificato, emesso dal Questore di Frosinone, dopo accurata istruttoria da parte della Polizia di Stato della Divisione Anticrimine, impone al soggetto il divieto assoluto di frequentare e sostare dalle 15.00 alle 06.00, nelle vicinanze di esercizi pubblici e locali di pubblico intrattenimento situati nella zona interessata per un periodo di un anno. L’applicazione del DACUR rappresenta una concreta risposta per garantire la sicurezza dei cittadini e dei residenti. L’eventuale violazione delle prescrizioni del divieto comporterà per il trasgressore pesanti sanzioni penali, che si aggiungeranno al procedimento giudiziario già in corso