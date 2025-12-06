I carabinieri notificano il D.A.S.P.O. a 9 persone, tra cui 5 giovanissimi calciatori

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Ferentino hanno inoltrato apposita formale richiesta al Questore della Provincia di Frosinone ed hanno ottenuto l’emissione di un D.A.S.P.O. (divieto di accesso alle manifestazioni sportive) ai sensi dell’art. 6 della Legge 401/1989 nei confronti di 9 persone, tra cui 5 giovanissimi calciatori e 3 tifosi violenti, oltre a un dirigente sportivo, i quali a pochi minuti dal termine dell’incontro di calcio tra le squadre “SSD FERENTINO CALCIO ARL – ROCCA PRIORA CALCIO” tenutosi lo scorso 9 novembre presso il campo sportivo di Ferentino, valevole per il campionato “Under 18 Regionali – Girone D”, si rendevano protagonisti di una violenta rissa, scaturita per futili motivi, iniziata tra giocatori in campo e sfociata in una invasione di campo, a seguito del quale si rendeva necessario l’intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Anagni e di Frosinone nonché delle Stazioni di Ferentino e Anagni.

Il provvedimento emesso dal Questore di Frosinone, dopo un’accurata istruttoria da parte della Polizia di Stato della Divisione Anticrimine, e recentemente notificato dai Carabinieri, vieta ai destinatari di fare accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive delle squadre che militano in tutti i campionati nazionali, con durata variabile tra i 3 e 5 anni tenuto conto della gravità delle rispettive condotte e personalità.

I cinque calciatori coinvolti, di entrambe le compagini coinvolte, sono stati autorizzati a disputare soltanto gli incontri di calcio delle categorie per cui risultano tesserati.

Il provvedimento amministrativo di pubblica sicurezza, che si aggiunge ai deferimenti all’Autorità Giudiziaria per i fatti penalmente rilevanti, mira a tutelare la sicurezza dei cittadini, evitando così che i soggetti colpiti da “DASPO” possano reiterare le condotte che possano mettere in pericolo l’ordine pubblico durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive.

