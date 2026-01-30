I CARABINIERI INCONTRANO GLI STUDENTI: INSIEME CONTRO BULLISMO E CYBERBULLISMO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CULTURA DELLA LEGALITA’”

Nell’ambito del progetto sulla Cultura della Legalità, promosso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, nella giornata del 28 gennaio u.s. si è tenuto ad Anagni, presso l’Istituto Comprensivo Primo “De Magistris”, un incontro tra i Militari della locale Compagnia Carabinieri e circa 80 studenti delle classi 2° e 3° della scuola secondaria di 1° grado. L’evento ha visto la partecipazione del Cap. Alessandro dell’Otto, Comandante della Compagnia della Città dei Papi, del dirigente Dr. Marco Saccucci ed alcuni insegnanti del corpo docente. L’incontro si è focalizzato sul fenomeno del “Bullismo e Cyberbullismo”, sulla sensibilizzazione dei giovani rispetto alle conseguenze, non solo disciplinari ma anche civili e penali, di comportamenti vessatori compiuti sia nel contesto scolastico che nel mondo digitale. L’obiettivo è stato quello di fornire ai ragazzi la consapevolezza necessaria per navigare in sicurezza, ricordando e puntualizzando che dietro uno schermo ci sono persone reali con sentimenti reali. L’Ufficiale ha inoltre puntualizzato ai presenti che la divisa non deve essere vista come un simbolo di autorità distante, ma come un punto di riferimento a cui rivolgersi con fiducia manifestando un impegno costante, dell’Arma dei Carabinieri, sul territorio. L’iniziativa è volta a formare cittadini consapevoli e a prevenire situazioni di disagio giovanile che spesso sfociano in episodi di isolamento o violenza. Durante l’incontro il Dirigente scolastico ha illustrato la Carta dei Servizi Scolastici un documento fondamentale che tutela i diritti degli studenti e delle loro famiglie, garantendo uguaglianza, imparzialità, accoglienza, partecipazione, efficienza e trasparenza nell’erogazione del servizio educativo. Al termine della conferenza, gli studenti hanno rivolto numerose domande ai militari, dimostrando un forte interesse per le tematiche trattate e condividendo riflessioni sulle dinamiche relazionali quotidiane.

