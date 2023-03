I Carabinieri incontrano gli alunni del Liceo Dante Alighieri di Anagni

I Carabinieri della Compagnia di Anagni hanno incontrato gli alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore “Liceo Dante Alighieri” di Anagni, via San Giorgetto.

Durante il seminario, nell’ambito del progetto denominato “contributi dell’Arma dei Carabinieri alla formazione della cultura della legalità”, i Carabinieri hanno toccato i temi più svariati come il bullismo e il cyber bullismo, l’uso consapevole dei social network e il codice rosso, con esplicito riferimento allo stalking.

In particolare, ci si è soffermati sull’argomento, molto sentito tra i ragazzi, della guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, sottolineando le conseguenze che ne derivano, come il ritiro e la sospensione della patente di guida.

I giovani, inoltre, hanno mostrato particolare interesse sui temi dell’uso dei telefonini durante la guida, delle violazioni al Codice della Strada, nonché sulle precauzioni da adottare durante la “movida” notturna. Si è evidenziata, altresì, la necessità che la popolazione collabori con le autorità ed in particolare con le forze di polizia, sottolineando che segnalare un fatto costituente reato non significa fare la spia, essendo un preciso dovere di ogni cittadino, nonché la base per poter vivere appieno nella cultura della legalità.

Durante l’incontro, inoltre, sono state illustrate le varie specializzazioni dell’Arma dei Carabinieri, dislocate su tutto il territorio nazionale ed anche internazionale. I Carabinieri hanno quindi illustrato agli alunni le articolazioni dell’Arma Territoriale, ovvero quella più vicina alla popolazione, con le sue oltre 5.500 Stazioni.

L’incontro si è concluso con una riflessione sul motto “aiutateci ad aiutarvi”, anche attraverso il numero unico di emergenza 112, ove sono confluiti tutti i numeri di emergenza e che rappresenta la forte sinergia esistente tra tutte le forze di polizia operanti sul territorio.

COMUNICATO STAMPA