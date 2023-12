I Carabinieri incontrano con gli alunni del Liceo Linguistico e delle Scienze Umane Statale “Vincenzo Gioberti”

Nella mattinata del 6 dicembre, presso il plesso del Liceo Linguistico e delle Scienze Umane “Vincenzo Gioberti” di Sora, i Carabinieri della locale Compagnia hanno incontrato gli alunni delle classi prima e seconda. L’evento, fortemente voluto dal Comando dell’Arma e dalla Dirigenza Scolastica, organizzato dalla Professoressa Antonella Rizzo che ha accolto i militari nello splendido Auditorium, intitolato alla dolcissima e compianta Serena Mollicone. L’incontro è stato motivo per condividere l’importanza del contatto tra l’Istituzione ed i giovani. Il Comandante della Compagnia, Capitano Domenico Cavallo, si è intrattenuto a lungo sul ruolo del Carabiniere nel contesto sociale, che non può essere disgiunto dal mantenimento dell’ordine e della sicurezza Pubblica. Da questi incontri, primi contatti con i giovani, passa il desiderio di avvicinarli all’Arma, mostrando l’opera del Carabiniere nel contesto reale del territorio, donne e uomini al servizio della gente e che nel rapporto con i cittadini accrescono la loro forza. La diffusione capillare sul territorio, la conoscenza diretta tra militari e cittadini è un elemento imprescindibile per riuscire ad ottenere quello spirito di collaborazione di cui i Carabinieri hanno bisogno. “Vi chiedo di essere i nostri occhi e le nostre orecchie” ha detto il Capitano ai ragazzi, aggiungendo che non devono aver mai paura a rappresentare le loro ansie ed impressioni. Fare una segnalazione non è mai una accusa o una condanna verso qualcuno, perché “l’informazione” acquisita è solo lo spunto per approfondimenti su circostanze, fatti ed eventi per tutelare al meglio i cittadini e le realtà produttive e commerciali locali.. Di contro, rischiare che alcune cose viste, sentite, o comunque sapute, non vengano riferite per timore, potrebbe far perdere l’unica occasione di aiutare qualcuno e, nella società odierna, non ce lo possiamo permettere.

Si è parlato di Bullismo, di Violenza di Genere, con la corale partecipazione dei ragazzi a cui va il ringraziamento di tutti i Carabinieri di Sora.

Incontro che va ripetuto. Con questo auspicio si sono lasciati Carabinieri e Liceali.

COMUNICATO STAMPA