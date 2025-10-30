I Carabinieri di Frosinone denunciano un 28enne per rapina

Erano circa le 20:30, quando alla pattuglia impegnata in un servizio di controllo straordinario del territorio, giungeva una segnalazione da parte di un bangladese, titolare di un “Kebab Fast Food” di Via Don Minzoni a Frosinone, in cui riferiva che, poco prima, veniva minacciato con un coltello da un giovane. Costui, dopo essere stato sorpreso a rubare due lattine di birra, si dileguava al buio tra le strade della zona.

Dopo pochi minuti di ricerche serrate, l’equipaggio della pattuglia riusciva ad individuare il soggetto segnalato, grazie anche alla descrizione fisica fornita dalla vittima, che si aggirava con fare guardingo, nella piazza Sacra Famiglia.

I militari dell’Arma, lo accompagnavano in caserma e, fatte le opportune verifiche, identificavano lo straniero quale cittadino marocchino, di anni 28 con precedenti di polizia e senza una fissa dimora.

I militari, a questo punto, dopo aver sequestrato anche un coltellino rinvenuto indosso allo straniero, e raccolto la denuncia da parte del commerciante, redigevano un’informativa di reato indirizzata alla Procura della Repubblica di Frosinone.

Un’operazione rapida, resa possibile dal presidio costante del territorio e dal piano di intensificazione dei controlli attivato nelle ultime settimane. L’episodio si aggiunge a una serie di recenti interventi delle forze dell’ordine sul territorio ciociaro, dove la collaborazione tra cittadini e pattuglie ha spesso permesso di stroncare reati in fase esecutiva.

È obbligo rilevare che l’indagato, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

